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عربي-دولي

لقاء بين السيسي وبوتين.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
12-09-2026 | 02:45
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على أولوية خفض التصعيد في إيران والعودة إلى مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام ينهي الأزمة بالوسائل السلمية.
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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيسين تبادلا الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكدا ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي بالهند.

واستعرض السيسي جهود مصر لدفع تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة بكميات كافية وبصورة مستدامة، للتخفيف من معاناة سكان القطاع.

وفي ما يتعلق بالوضع في السودان، بحث الزعيمان التطورات الراهنة، وشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته ومؤسساته الوطنية.

كما شدد السيسي على أن "المساس بأمن السودان ووحدته وسيادته يمثل خطاً أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه".
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، أكد السيسي وبوتين حرصهما على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار السيسي إلى "المشروعات المحورية الجاري تنفيذها في مصر في إطار الشراكة المصرية الروسية، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والسياحة".
وشدد الرئيس المصري كذلك على حرص بلاده على تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، ورحب باعتماد السلطات الروسية المعنية مطارَي الإسكندرية والعلمين الدوليين، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة الروسية إلى مقاصد جديدة داخل مصر.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي التزام بلاده بمواصلة توثيق أواصر التعاون مع مصر، والإسهام في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ المشروعات الكبرى وفقاً للبرامج الزمنية والمواصفات المتفق عليها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بوتين قوله خلال اللقاء إن المشروعات الكبرى بين روسيا ومصر تُنفذ وفق الخطة الموضوعة "رغم التحديات".

وأضاف بوتين: "أريد أن أقول مرة أخرى إن المشاريع الكبرى (بين روسيا ومصر) تُنفذ وفق الخطة رغم كل التحديات".

وكان بوتين قد دعا السيسي في وقت سابق إلى زيارة روسيا، معرباً عن أمله في أن تمثل مصر بوفد رفيع المستوى في قمة "روسيا-إفريقيا"، المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بموسكو. وأكد الكرملين أن مصر تُعد من الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وفي وقت سابق الجمعة، وصل الرئيس المصري إلى نيودلهي لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع "بريكس"، التي تستضيفها الهند يومي السبت والأحد، تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن مشاركة مصر في القمة تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير 2024، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول "بريكس" السبت، وكذلك خلال الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء الأحد.

كما سيعقد الرئيس المصري لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول "بريكس" وكبار مسؤولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.
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