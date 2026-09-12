الحرب الروسية - الاوكرانية مستمرة.. روسيا تقصف منشآت عسكرية في أوكرانيا

أعلنت ، اليوم السبت، أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت صناعية وعسكرية وبنية تحتية للنقل في ، باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبر والبحر، إضافة إلى الطائرات المسيّرة.وقالت الوزارة في بيان إن الضربات طالت شركات لصناعة في مدن زاباروجيه ودنيبروبتروفسك وكريفوي روغ، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تسهم في إنتاج المعدات العسكرية للقوات .

كما أضافت أن الهجمات استهدفت أيضاً مرافق للبنية التحتية للموانئ ومنشأة حيوية للنقل في مقاطعة أوديسا، مؤكدة أن هذه المواقع تُستخدم لتفريغ وتخزين المعدات العسكرية واستقبال جزء كبير من الأسلحة والذخائر الأجنبية المرسلة إلى أوكرانيا.مستودع لوجستيوفي بيان منفصل، أعلنت الدفاع الروسية أن طائرات مسيّرة من طراز "غيران" استهدفت مستودعاً لوجستياً في منطقة غوستوميل بمقاطعة . وقالت الوزارة إن المستودع كان يُستخدم لتخزين معدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، مؤكدة تدميره وفقاً لبيانات المراقبة العملياتية.من جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، ألكسندر خينشتين، أن أسقطت 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.كما أوضح خينشتين، عبر قناته على تطبيق " "، أن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة التاسعة صباحاً من أمس الجمعة والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت ، مضيفاً أن القوات الأوكرانية قصفت المناطق التي تم إخلاؤها من السكان في 50 مرة بالمدفعية خلال الفترة نفسها.