الحرب الروسية - الاوكرانية مستمرة.. روسيا تقصف منشآت عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية
، اليوم السبت، أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت صناعية وعسكرية وبنية تحتية للنقل في أوكرانيا
، باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبر والبحر، إضافة إلى الطائرات المسيّرة.
وقالت الوزارة في بيان إن الضربات طالت شركات لصناعة المعادن
في مدن زاباروجيه ودنيبروبتروفسك وكريفوي روغ، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تسهم في إنتاج المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية
.
كما أضافت أن الهجمات استهدفت أيضاً مرافق للبنية التحتية للموانئ ومنشأة حيوية للنقل في مقاطعة أوديسا، مؤكدة أن هذه المواقع تُستخدم لتفريغ وتخزين المعدات العسكرية واستقبال جزء كبير من الأسلحة والذخائر الأجنبية المرسلة إلى أوكرانيا.
مستودع لوجستي
وفي بيان منفصل، أعلنت الدفاع الروسية أن طائرات مسيّرة من طراز "غيران" استهدفت مستودعاً لوجستياً في منطقة غوستوميل بمقاطعة كييف
. وقالت الوزارة إن المستودع كان يُستخدم لتخزين معدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، مؤكدة تدميره وفقاً لبيانات المراقبة العملياتية.
من جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، ألكسندر خينشتين، أن أنظمة الدفاع الجوي
أسقطت 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما أوضح خينشتين، عبر قناته على تطبيق "ماكس
"، أن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة التاسعة صباحاً من أمس الجمعة والساعة التاسعة صباحاً من اليوم
بتوقيت موسكو
، مضيفاً أن القوات الأوكرانية قصفت المناطق التي تم إخلاؤها من السكان في المقاطعة
50 مرة بالمدفعية خلال الفترة نفسها.