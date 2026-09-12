"صور صينية" ساعدت ايران باستهداف قاعدة أميركية في الأردن.. صحيفة أميركية تكشف

Advertisement

أعلن مسؤولون أميركيون ان زودت بصور عالية الدقة التقطت بالأقمار الاصطناعية، لقاعدة أميركية في الأردن، مما ساعدها على استهدافها بهجوم أدى إلى مقتل 3 جنود في الماضي.ولفت المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أن ربطت الصور بالهجوم المذكور، الذي وقع في 17 تموز وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.لكنهم رفضوا هوية الجهات التي زودت إيران بالصور، كما رفضوا تأكيد ما إذا كانت بكين "متورطة بشكل مباشر" في هذا الهجوم.وقالت المصادر إن إيران حصلت على صور للقاعدة قبل تنفيذ الهجوم وبعده، بدعم صيني.وذكرت المصادر أن مسؤولين أميركيين ناقشوا الأمر مع نظرائهم الصينيين، الذين رفضوا تلك المزاعم وطالبوا بتقديم أدلة.وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن بكين دأبت على "تجاهل مخاوف ، ورفضت الإقرار بتورط أي شركات صينية في أنشطة من هذا القبيل".وجاء الهجوم على بعد أشهر من تحذيرات مسؤولين كبار في إدارة لنظرائهم الصينيين، من أن شركات صينية تزود إيران بصور أقمار اصطناعية يمكن استخدامها لاستهداف أفراد وأصول أميركية في المنطقة.وحسب الصحيفة الأميركية، فإن واشنطن فرضت في أيار الماضي عقوبات على شركات صينية عدة بسبب تزويدها إيران بصور فضائية، معتبرة أن ذلك "يهدد الأفراد وحلفاءهم".كما أشارت الصحيفة إلى مخاوف من مساعدة صينية لإيران في استهداف الأصول البحرية الأميركية، المنتشرة في منذ أشهر.وأوضح مسؤولون ومحللون أميركيون أن شركات صينية خاصة تعمل تحت إشراف حكومي، وبعضها يرتبط بالحكومة أو الحزب الحاكم في بكين، قد تكون وراء إمداد طهران بمثل هذه الصور.