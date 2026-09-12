بعد الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.. إدانات عربية

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أدانت كل من البحرين والكويت ومصر وسلطنة عمان بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في ، مؤكدة تضامنها مع الرياض.وفي هذا السياق، اعتبرت العمانية أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية السعودية مدان مهما كانت الأسباب والدوافع. وشددت على دعمها حق في اتخاذ أي إجراء لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.بدورها أكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض من أمن واستقرار المنطقة.كما شددت القاهرة على تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.وكانت السعودية أعلنت أمس استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) بعدة "مسيّرات قادمة من ". وأشارت إلى أنها "آثرت عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة ".فيما طلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بالتحقيق مع قيادة عمليات ميسان، بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات التي استهدفت السعودية من المحافظة، كما قرر إقالة قائد عمليات ميسان.كما أكد الزيدي أن حكومته "لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الصديقة للخطر"، في وقت تسعى فيه بغداد إلى احتواء تداعيات استخدام الأراضي العراقية في شن اعتداءات على المملكة.وعمدت الحكومة العراقية إلى إغلاق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع بشكل كامل.