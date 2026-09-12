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عربي-دولي

ردود فعلٍ حادة.. مواقف ترامب تُعكّر هدوء العلاقة مع لندن

Lebanon 24
12-09-2026 | 10:06
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ردود فعلٍ حادة.. مواقف ترامب تُعكّر هدوء العلاقة مع لندن
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أثار تصريح للرئيس دونالد ترامب أدلى به خلال زيارته للعاصمة الأيرلندية دبلن ردود فعل حادة، إثر إبداء رغبته في رؤية أيرلندا الشمالية تتحد مع جمهورية أيرلندا، مؤكداً أن هذا التحول قد يحدث مستقبلاً وسيكون أمراً رائعاً.
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وجاء الموقف الأميركي ليتعارض مع توضيحات سابقة لرئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، الذي أكد عبر متحدث باسمه أن موقف لندن الرافض لإجراء استفتاء حول حدود أيرلندا الشمالية ثاتب ولم يتغير لعدم وجود تأييد شعبي جارف، مستنداً إلى بنود اتفاق "الجمعة العظيمة" لعام 1998 والذي يمنح الحكومة البريطانية حصراً صلاحية الدعوة للاستفتاء، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تفضيل الأغلبية البقاء ضمن المملكة المتحدة رغم تقلص هذه النسبة تدريجياً عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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