ردود فعلٍ حادة.. مواقف ترامب تُعكّر هدوء العلاقة مع لندن

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أثار تصريح للرئيس أدلى به خلال زيارته للعاصمة الأيرلندية دبلن ردود فعل حادة، إثر إبداء رغبته في رؤية أيرلندا الشمالية تتحد مع أيرلندا، مؤكداً أن هذا التحول قد يحدث مستقبلاً وسيكون أمراً رائعاً.وجاء الموقف الأميركي ليتعارض مع توضيحات سابقة لرئيس الوزراء آندي بيرنام، الذي أكد عبر متحدث باسمه أن موقف الرافض لإجراء استفتاء حول حدود أيرلندا الشمالية ثاتب ولم يتغير لعدم وجود تأييد شعبي جارف، مستنداً إلى بنود اتفاق "الجمعة العظيمة" لعام 1998 والذي يمنح الحكومة حصراً صلاحية الدعوة للاستفتاء، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تفضيل الأغلبية البقاء ضمن المتحدة رغم تقلص هذه النسبة تدريجياً عقب الخروج من .