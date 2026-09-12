تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال أسابيع.. صواريخ أوكرانية جديدة قد تضرب روسيا

Lebanon 24
12-09-2026 | 15:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خلال أسابيع.. صواريخ أوكرانية جديدة قد تضرب روسيا
خلال أسابيع.. صواريخ أوكرانية جديدة قد تضرب روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة "Fire Point" الأوكرانية الخاصة، المتخصصة في تطوير الصواريخ الباليستية، أن صاروخها التكتيكي الجديد "FP-7" يستعد لدخول مرحلة الاستخدام القتالي، ما قد يفتح باباً جديداً في الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

وبحسب موقع "UAWire"، قالت المديرة التنفيذية للشركة إيرينا تيريخ، خلال معرض "MSPO 2026" الدفاعي في بولندا، إن الصاروخ "FP-7" اجتاز بنجاح مرحلتين من الاختبارات، ويجري تحضيره حالياً للاستخدام في ظروف قتالية.

وأضافت أن الصواريخ الباليستية التي تطورها الشركة قد تضرب أهدافاً داخل روسيا للمرة الأولى خلال أسابيع، لا أشهر، وفق ما نقلت وكالة "UNIAN".

وكانت تيريخ قد قالت سابقاً لـ"رويترز" إن صاروخ "FP-7"، الذي يصل مداه المعلن إلى نحو 200 كيلومتر، يخضع حالياً لعملية اعتماد لدى وزارة الدفاع الأوكرانية. وتوقعت أن يُستخدم للمرة الأولى في القتال مع بداية خريف 2026.

وتعمل "Fire Point" أيضاً على نشر صاروخ آخر هو "FP-9"، بمدى معلن يصل إلى 850 كيلومتراً، على أن يبدأ نشره بحلول نهاية الخريف إذا سارت الاختبارات وفق الخطة.

ويُطلق "FP-7" من الأرض، ويحمل رأساً حربياً يصل وزنه إلى 150 كيلوغراماً، فيما تبلغ سرعته المعلنة نحو 1500 متر في الثانية. وكان مؤسس الشركة وكبير مصمميها دينيس شتيليرمان قد قارن الصاروخ، في مقابلة مع "Reuters" في نيسان، بمنظومة "ATACMS" الأميركية التي تنتجها "Lockheed Martin".

أما الصاروخ الأطول مدى "FP-9"، فلا يزال في مرحلة الاختبار. وبحسب تيريخ، فإن مداه الكبير يجعل إجراء اختبارات كاملة داخل الأراضي الأوكرانية أمراً غير ممكن، ما يعني أن المرحلة التالية قد تكون استخدامه مباشرة ضد أهداف روسية.

وتنتج "Fire Point" أيضاً صواريخ "Flamingo"، التي يستخدمها الجيش الأوكراني بالفعل في ضرب أهداف داخل روسيا، في إطار الحرب المستمرة بين البلدين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: أسقطنا 5083 مسيّرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: صادرات روسيا من النفط الخام انخفضت بعد تراجع الهجمات الأوكرانية على المصافي خلال الأسابيع الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: ضربنا 6 خزانات وقود أوكرانية في ميناء أوديسا
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن إسقاط 502 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الأوكرانية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

رويترز

إيرينا

بولندا

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-09-13
Lebanon24
05:30 | 2026-09-13
Lebanon24
05:16 | 2026-09-13
Lebanon24
04:54 | 2026-09-13
Lebanon24
04:54 | 2026-09-13
Lebanon24
04:25 | 2026-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24