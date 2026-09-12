تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد استهداف السعودية… الزيدي: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على الجوار

Lebanon 24
12-09-2026 | 23:06
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد استهداف السعودية… الزيدي: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على الجوار
بعد استهداف السعودية… الزيدي: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على الجوار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها في صراعات الآخرين أو للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً أن أي محاولة للعبث بأمن العراق ستواجه بوحدة شعبه وحكومته وقواته المسلحة.
Advertisement

وجاء موقف الزيدي خلال حفل تخرج طلبة كلية الشرطة، حيث أكد التزام الحكومة بدعم المؤسسات الأمنية وتطويرها، مشيراً إلى أن الخريجين يبدأون خدمتهم "في ظرف دقيق وحساس"، يتطلب استكمال السيادة ومحاربة الفساد وترسيخ السلم الأهلي.

في موازاة ذلك، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الهجوم الذي استهدف السعودية، والإجراءات التي اتخذتها بغداد، بينها إغلاق عدد من المنافذ الحدودية. كما ناقشا عمل اللجنة المشتركة المكلفة التحقيق في ملابسات الهجوم.

وكانت السعودية قد أعلنت أن هجمات انطلقت من العراق واستهدفت، الخميس، خط أنابيب "شرق-غرب". وأقر العراق بانطلاقها من محافظة ميسان، فيما أفاد مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس" بالعثور على منصات لإطلاق طائرات مسيّرة في منطقة الطيب قرب الحدود الإيرانية.

وقررت بغداد تعليق الرحلات الجوية بين مطار البصرة وإيران حتى إشعار آخر، وإغلاق منافذ الشلامجة والشيب وزرباطية والمنذرية أمام حركة المسافرين والبضائع. في المقابل، بقيت منافذ حاج عمران وباشماخ وبرويزخان، الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، مفتوحة.
مواضيع ذات صلة
الناطق باسم الحكومة: العراق لم ولن يسمح بأن يستخدم أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة العراقية: تعليق زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لن ننطلق للاعتداء على الجوار".. العراق يشدد على حماية أجوائه
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي: نطالب بدلائل بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإيرانية

الإيراني

السعودية

العراقي

السعود

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-09-13
Lebanon24
05:30 | 2026-09-13
Lebanon24
05:16 | 2026-09-13
Lebanon24
04:54 | 2026-09-13
Lebanon24
04:54 | 2026-09-13
Lebanon24
04:25 | 2026-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24