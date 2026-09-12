بعد استهداف السعودية… الزيدي: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على الجوار

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وجاء موقف الزيدي خلال حفل تخرج طلبة كلية الشرطة، حيث أكد الحكومة بدعم المؤسسات الأمنية وتطويرها، مشيراً إلى أن الخريجين يبدأون خدمتهم "في ظرف دقيق وحساس"، يتطلب استكمال السيادة ومحاربة الفساد وترسيخ السلم الأهلي.في موازاة ذلك، بحث العراقي حسين مع نظيره عباس عراقجي الهجوم الذي استهدف ، والإجراءات التي اتخذتها بغداد، بينها إغلاق عدد من المنافذ الحدودية. كما ناقشا عمل اللجنة المشتركة المكلفة التحقيق في ملابسات الهجوم.وكانت السعودية قد أعلنت أن هجمات انطلقت من العراق واستهدفت، الخميس، خط أنابيب "شرق-غرب". وأقر العراق بانطلاقها من محافظة ميسان، فيما أفاد مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس" بالعثور على منصات لإطلاق طائرات مسيّرة في منطقة الطيب قرب الحدود .وقررت بغداد تعليق الرحلات الجوية بين مطار البصرة وإيران حتى إشعار آخر، وإغلاق منافذ الشلامجة والشيب وزرباطية والمنذرية أمام حركة المسافرين والبضائع. في المقابل، بقيت منافذ حاج عمران وباشماخ وبرويزخان، الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، مفتوحة.