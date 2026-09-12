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عربي-دولي

سفينة حربية يابانية تدفع قراصنة إلى مغادرة ناقلة في خليج عدن

Lebanon 24
12-09-2026 | 23:08
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سفينة حربية يابانية تدفع قراصنة إلى مغادرة ناقلة في خليج عدن
سفينة حربية يابانية تدفع قراصنة إلى مغادرة ناقلة في خليج عدن photos 0
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غادر ستة قراصنة صوماليين ناقلة النفط "إم تي غلامور" بعد استيلائهم عليها لفترة وجيزة في خليج عدن، إثر اقتراب سفينة حربية يابانية وتحليق مروحيات فوقها، وفق سلطات ولاية بونتلاند.

وكان المسلحون قد صعدوا إلى الناقلة، التي ترفع علم سانت فينسنت والغرينادين، الخميس، على مسافة نحو 38 ميلاً بحرياً، أي 70 كيلومتراً، من الساحل اليمني.

وأوضحت القوة البحرية الأوروبية أن أفراد الطاقم أوقفوا السفينة وأغلقوا أنظمتها قبل أن يتحصنوا داخل الغرفة الآمنة، فيما أفادت مصادر أمنية بأن القراصنة انطلقوا من قرية صغيرة في بونتلاند.

وسُجل منذ نيسان الماضي ما لا يقل عن 15 هجوماً في خليج عدن وقبالة الصومال خلال 2026، وهو أعلى رقم منذ عام 2013، بحسب المنظمة البحرية الدولية. ولا تزال أربع ناقلات نفط استولى عليها قراصنة هذا العام تحت سيطرتهم.

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