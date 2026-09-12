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عربي-دولي

غرق عبارة قبالة فانواتو.. قتيل وأكثر من 30 مفقوداً

Lebanon 24
12-09-2026 | 23:40
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غرق عبارة قبالة فانواتو.. قتيل وأكثر من 30 مفقوداً
غرق عبارة قبالة فانواتو.. قتيل وأكثر من 30 مفقوداً photos 0
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أعلنت فانواتو، الأحد، مقتل شخص واحد على الأقل وفقدان أكثر من 30 آخرين، بعد غرق عبارة قبالة سواحل الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء جوثام نابات، كانت العبارة "MV Matui" تقل عشرات الركاب وأفراد الطاقم عندما غرقت، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ في الدولة الجزرية الواقعة على بعد نحو 1750 كيلومتراً شرق أستراليا.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على 15 شخصاً أحياء، بينما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين.

وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية "RNZ" أن عمليات البحث بدأت منذ غرق العبارة، الجمعة، في طقس سيئ، أثناء إبحارها بين جزيرتي أمباي وسانتو.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن عمليات البحث في المياه المفتوحة خُففت، على أن تتركز الجهود على الساحل الجنوبي الشرقي، حيث يُحتمل أن تكون التيارات البحرية قد حملت ناجين إلى تلك المنطقة.

وقال البيان إن الخسارة "يبدو أنها نتجت عن رياح قوية وعدم الالتزام بالتحذيرات البحرية، وربما عن إهمال شمل تحميل العبارة فوق طاقتها".

ووجّه نابات رسالة إلى الناجين وعائلات الضحايا والمفقودين، قائلاً إن البلاد تقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الصعبة، متمنياً الشفاء للناجين والقوة لعائلات الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.

ولم تصدر تعليقات فورية من شرطة فانواتو أو هيئة السلامة البحرية أو شركة "Tui Shipping Agency" المشغلة للعبارة.

 

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