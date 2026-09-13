إيران تلوّح بالخروج من معاهدة حظر الانتشار وتعديل عقيدتها النووية

لوّح متحدث باسم هيئة رئاسة بإمكان انسحاب بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "NPT"، ومراجعة عقيدتها النووية، معتبراً أن التعامل مع لا ينفع معه إلا "منطق القوة".

وبحسب وكالة "Mehr News"، قال عباس كودرزي، الأحد، إن الثقة بالولايات المتحدة تعني "قبول الخداع"، مضيفاً أن الخروج من معاهدة حظر الانتشار وإعادة النظر في العقيدة النووية يمثلان خطوة "قابلة للتحقق تماماً وسهلة المنال".

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير، السبت، تحدثت عن توقيع الإيرانيين خطة ذات ثلاث صفات استعجال، تهدف إلى الدفع باتجاه انسحاب من معاهدة حظر الانتشار .

ويعكس هذا التصعيد في الخطاب الإيراني اتجاهاً أكثر تشدداً داخل البرلمان، في ظل التوتر المتواصل مع حول الملف النووي والعقوبات والضغوط العسكرية والسياسية في المنطقة.

ومع أن التصريحات لا تعني صدور قرار رسمي بالانسحاب، فإن طرح الخيار داخل البرلمان يضيف ورقة ضغط جديدة في مواجهة الولايات المتحدة، خصوصاً أن معاهدة حظر الانتشار تُعد أحد أبرز الأطر الدولية التي تنظّم الالتزامات النووية للدول.