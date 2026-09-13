انقطاع الاتصال بسفينة تقل 243 شخصاً في بحر جاوة

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 140 شخصاً كانوا على متن سفينة ركاب انقطع الاتصال بها في ، بعدما جرى إجلاء 103 آخرين وتسجيل وفاة واحدة.

وقال رئيس البحث والإنقاذ "Basarnas" في بانجارماسين، آي بوتو سودايانا، إن عمليات البحث تشمل سفناً ومروحية وفريقاً أُرسل إلى آخر موقع معروف للسفينة، من دون اتضاح مصيرها حتى الآن.

وأبحرت السفينة "Virgo Transport 8"، السبت، من مدينة سورابايا في جاوة الشرقية باتجاه بانجارماسين في كاليمانتان الجنوبية، وعلى متنها 243 شخصاً.

وانقطع الاتصال بالسفينة قرابة الثانية فجر الأحد، بعدما أبلغت عن مواجهتها أحوالاً جوية سيئة. وسُجلت آخر إشارة لها على بعد نحو 80 ميلاً بحرياً من رصيف سار باسيريه في بانجارماسين.

وشاركت سفينة الإنقاذ "KN SAR Laksmana 241" في العملية، فيما أوضحت السلطات أن الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم نُقلوا بواسطة سفن مختلفة، على أن يتوجه بعضهم إلى ميناء في جاوة الشرقية.