قتلى في تتارستان وجرحى في أوديسا... هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أسفرت هجمات جوية متبادلة بين وأوكرانيا عن سقوط قتلى ومصابين، فيما أعلنت استهداف مواقع عسكرية ولوجستية أوكرانية، وحذرت من خطر يهدد محطة زابوريجيا النووية.

وأعلنت سلطات تتارستان الروسية مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، بينهم اثنان بحالة خطيرة، إثر هجوم بمسيرات أوكرانية على مدينة نيجنكامسك. وقال عمدة المدينة إن مسيرة اصطدمت بشجرة وألحقت أضراراً بسيارة تقل أربعة أشخاص، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الآخرين، فيما أصابت مسيرة أخرى مبنى سكنياً وتضررت منشآت صناعية ومدنية.

في المقابل، أصيب خمسة أشخاص على الأقل في هجوم روسي بمسيرات استهدف أحياء سكنية في مدينة أوديسا، . وكان هجوم آخر على مبنى سكني في المدينة، السبت، قد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين.

وأعلنت أنها ضربت خلال 24 ساعة مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل، إضافة إلى ورش تجميع المسيرات ومخازنها ونقاط انتشار للقوات والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة.

وزعمت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1405 جنود، وأن دفاعاتها أسقطت 902 مسيرة و7 قنابل جوية موجهة وقذيفتين من طراز "هيمارس".

وفي زابوريجيا، اتهم رئيس شركة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيف باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل إلى المحطة النووية، ما أدى، وفق موسكو، إلى مقتل جنديين روسيين وإصابة آخرين. وحذر من أن ضرب إمدادات الوقود يهدد سلامة المحطة، التي تعتمد على مولدات الديزل لتبريد الوقود عند انقطاع الكهرباء الخارجية.

كما تعرضت مناطق في غرب أوكرانيا لهجمات ليلية، من دون إعلان سقوط ضحايا مدنيين. وكثف الطرفان خلال الفترة الأخيرة هجماتهما بعيدة المدى، وسط استهداف أوكراني للبنية النفطية الروسية وهجمات روسية متواصلة على أوديسا وموانئها.