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عربي-دولي

تورّطت في عدّة فضائح... من هي المذيعة بريت ماكهنري التي إنضمّت إلى فريق عمل ترامب؟

Lebanon 24
13-09-2026 | 05:43
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تورّطت في عدّة فضائح... من هي المذيعة بريت ماكهنري التي إنضمّت إلى فريق عمل ترامب؟
تورّطت في عدّة فضائح... من هي المذيعة بريت ماكهنري التي إنضمّت إلى فريق عمل ترامب؟ photos 0
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أعلنت المذيعة الرياضية السابقة في شبكة "ESPN" بريت ماكهنري، عن إنضمامها رسميّاً إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد حصولها على منصب إعلامي داخل وزارة الخارجية.
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ونشرت ماكهنري صورة لها بجوار الشعار الرسمي في قاعة المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض في واشنطن، وكتبت عبر صفحتها على منصة "غكس": "هذا صحيح، إنه لشرف لي أن أتولى مهام منصبي الجديد كمستشارة إعلامية لوزارة الخارجية، وهي أرفع مؤسسة دبلوماسية في بلادنا. كما أنني فخور بالعمل لصالح هذه المؤسسة وجنبا إلى جنب مع أشخاص رائعين حقا".

وأضافت: "لقد عملت لمدة 17 عاما أمام الكاميرا في تغطية الأخبار. والآن، سأتمكن من توظيف تلك الخبرة وتطبيقها في أعلى هيئة دبلوماسية في بلادنا".

يذكر أن مسيرة ماكهنري شهدت التورط مرارا في فضائح مهنية بارزة ومعارك قانونية، حيث أمضت ثلاث سنوات كمراسلة لشبكة "ESPN" في واشنطن العاصمة قبل أن يتم فصلها سنة 2017 خلال موجة واسعة من عمليات تسريح الموظفين في الشركة.

وتصدرت ماكهنري عناوين الأخبار سنة 2015، خلال فترة عملها في "ESPN"، عندما أُوقفت عن العمل بعد أن التقطت كاميرات المراقبة مقطعاً لها وهي توبخ موظفاً في شركة لسحب السيارات.

كما رفعت دعوى قضائية مدوية سنة 2019، بتهمة التحرش الجنسيّ ضد شبكة "فوكس نيوز" والمذيع المشارك جورج تايروس، متهمة إياه بإرسال رسائل نصية ذات إيحاءات جنسية صريحة، وزعمت بأن الشبكة مارست إجراءات انتقامية ضدها عقب تقديمها الشكوى. (روسيا اليوم)
 
 
 
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