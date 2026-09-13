وسط زيارة مرتقبة لأردوغان.. سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون

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أكد وزيرا الخارجية السوري والتركي، الأحد، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة تشهد تقدما متسارعا، فيما أعلن الجانب أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور دمشق قريبا.وقال السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن المباحثات تمحورت على تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات التركية أحرزت "تقدما غير مسبوق" خلال العامين الماضيين.وأضاف أن دمشق تتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري مع أنقرة ليصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا.وعلى الصعيد الداخلي، أكد الوزير السوري أن بلاده تمضي "بخطى ثابتة" نحو بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.وفي ما يتعلق بإسرائيل، اتهمها بمواصلة انتهاك السيادة السورية، مشددا على ضرورة انسحاب القوات من الأراضي السورية والالتزام الكامل بخط الهدنة واتفاقية فض الاشتباك.