بوتين: مصير الإنسان لا تحدده الجنسية أو المال

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أكد أن مصير الإنسان لا ينبغي أن تحدده جنسيته أو محفظته أو مكانته أو أصله.وقال في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح المهرجان الدولي للشباب: "نحن مع أن يبقى الإنسان إنسانا، وألا تحدد مصيره الجنسية أو محفظة ممتلئة بالمال أو المكانة أو الأصل".ولفت بوتين الانتباه إلى أن "في اللغة الروسية خاصية تتمثل في كلمة (مير) التي تعني السلام والصداقة والوفاق، وفي الوقت نفسه تعني العالم (كوكب الأرض) أي البشرية وكل دول وشعوب الأرض".وقال: "وهذا يفسر الكثير في طابع شعب المتعدد القوميات، وفي قراراتنا وأفعالنا".وشدد على أنه "إذا صادقنا فإن صداقتنا ستكون قوية ومديدة، وإذا عشنا كجيران فإننا نسعى لأن يكون كل شيء وفق العدل والإنصاف والاحترام المتبادل".وكان بوتين قد رحب في وقت سابق، بالمشاركين في المهرجان الدولي للشباب في يكاترينبورغ عبر رسالة مصورة.ويقام المهرجان الدولي للشباب في يكاترينبورغ من 11 إلى 17 أيلول، ويشارك فيه عشرة آلاف شخص من 191 دولة.