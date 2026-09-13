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عربي-دولي

محمد بن زايد وعبد الله الثاني يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

Lebanon 24
13-09-2026 | 13:07
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محمد بن زايد وعبد الله الثاني يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة
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أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، مباحثات تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما وأولوياتهما التنموية.
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وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الإماراتية - الأردنية وتوسيع آفاق التعاون، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما بحث الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والشيوخ من الجانبين الإماراتي والأردني، بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان.

وفي وقت لاحق، غادر الملك عبد الله الثاني دولة الإمارات، وكان الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مودعيه.
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