محمد بن زايد وعبد الله الثاني يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

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أجرى رئيس دولة الشيخ زايد آل ، والعاهل الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، مباحثات تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما وأولوياتهما التنموية.وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الإماراتية - وتوسيع التعاون، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".كما بحث الطرفان عدداً من الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة ، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والشيوخ من الجانبين الإماراتي والأردني، بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وولي عهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان.وفي وقت لاحق، غادر الملك عبد الله الثاني دولة الإمارات، وكان الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مودعيه.