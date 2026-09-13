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عربي-دولي

رئيس الحكزمة العراقي يصل باريس في مستهل جولة أوروبية

Lebanon 24
13-09-2026 | 13:50
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رئيس الحكزمة العراقي يصل باريس في مستهل جولة أوروبية
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وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل زيارة رسمية إلى فرنسا وألمانيا، في أول جولة أوروبية له منذ توليه رئاسة الحكومة في أيار الماضي.
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وتأتي زيارة فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن يعقد الزيدي، يوم غد الاثنين، اجتماعا مع ماكرون لبحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات موسعة بين الوفدين العراقي والفرنسي، تتناول سبل تطوير التعاون الاقتصادي والأمني والطاقة والتعليم وغيرها من المجالات، إلى جانب التحضير لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، فإن الجولة الأوروبية تستهدف تطوير العلاقات العراقية مع باريس وبرلين والارتقاء بها نحو شراكات اقتصادية وتنموية أوسع، مع التركيز على التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، فضلا عن الملفات السياسية والأمنية والتطورات الإقليمية والدولية.

كما تسعى بغداد، من خلال الجولة، إلى فتح فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والألمانية للمشاركة في مشاريع الاستثمار والتنمية داخل العراق، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الأوروبية في عدد من القطاعات الحيوية.

وتكتسب المحطة الفرنسية أهمية خاصة في ظل العلاقات الأمنية بين بغداد وباريس، إذ تشير تقارير فرنسية إلى أن مباحثات الزيدي وماكرون ستشمل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب، إلى جانب قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصحة.

كما يبرز ملف تنويع طرق تصدير النفط العراقي ضمن القضايا ذات الأهمية الاقتصادية، في ظل الاضطرابات الأمنية المتواصلة في المنطقة وتأثيرها على مسارات الطاقة والتجارة، الأمر الذي يدفع بغداد إلى البحث عن خيارات وشراكات أوسع لضمان استقرار صادراتها ومصالحها الاقتصادية.

وكانت مصادر إقليمية قد أفادت في أغسطس بأن الزيارة الفرنسية ستشكل أول حضور رسمي للزيدي في أوروبا، وأن الجانبين يتجهان إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم، خصوصا في ظل رغبة بغداد في توسيع علاقاتها الدولية وعدم حصر شراكاتها في إطار واحد.

ومن باريس، يتوجه رئيس الوزراء العراقي إلى ألمانيا، حيث أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس سيستقبل الزيدي في برلين يوم الثلاثاء 15 أيلول.
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