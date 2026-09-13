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عربي-دولي

الرئيس اليمني يشيد بالعمليات العسكرية ضد الحوثيين

Lebanon 24
13-09-2026 | 14:53
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الرئيس اليمني يشيد بالعمليات العسكرية ضد الحوثيين
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أشاد الرئيس اليمني، رشاد العليمي، بالعمليات التي تنفذها القوات الجوية والطيران المسير لإسناد القوات البرية وردع التهديدات الحوثية.
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وأكد العليمي خلال اتصالات أجراها مع قادة عسكريين وأعضاء بالمجلس ومحافظين أن مسار المعارك الوطنية لا يحدده تغير عارض في خطوط المواجهة، بل تحدده صلابة الإرادة والقدرة على إعادة تنظيم الصفوف واستعادة زمام المبادرة، مجدداً التزام الدولة ببسط سيادتها على كامل التراب الوطني وتوفير الاحتياجات الأساسية وإيواء النازحين.

كما أشاد بالعمليات التي تنفذها القوات المسلحة في مارب والجوف وتعز والبيضاء، والضالع ومختلف المحاور، على طريق استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

ووجّه الحكومة والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود لإغاثة الأسر النازحة من مناطق المواجهات، وضمان انتظام الخدمات ودفع المرتبات، مشيداً بالإجراءات الأخيرة لمجلس الوزراء في تعزيز الاستجابة الإنسانية وإسناد القوات المسلحة.
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