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عربي-دولي

أكثر من 5300 مهاجر يغادرون سبتة عائدين إلى المغرب

Lebanon 24
13-09-2026 | 15:17
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أكثر من 5300 مهاجر يغادرون سبتة عائدين إلى المغرب
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أعلنت الحكومة الإسبانية أن أكثر من 5300 مهاجر غادروا مدينة سبتة عائدين إلى المغرب منذ 10 آب، بعد بقائهم فيها إثر موجة التدفق الكبيرة التي شهدتها المدينة في تموز.

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وأوضح وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس أن 5321 شخصاً عادوا "طوعاً"، فيما تراجع 90 مهاجراً عن طلبات الحماية الدولية، ويجري حالياً تسجيل نحو ألف شخص تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادتهم.

وتواجه مدريد ضغوطاً متزايدة بسبب ملف المهاجرين في سبتة، وسط خلاف مع السلطات المحلية بشأن أعداد الموجودين في المدينة. وبينما تقدر الحكومة المركزية العدد بأقل بكثير، يقول رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس إن نحو 13 ألف مهاجر لا يزالون هناك.

وفي محاولة لتخفيف الضغط، أعلنت وزارة الهجرة إضافة 864 مكاناً إلى مراكز الإيواء المؤقتة، لترتفع قدرتها إلى نحو 4300 شخص، مع خطة للوصول إلى 6000 مكان خلال الفترة المقبلة.

ولا تزال التوترات قائمة في المدينة، مع استمرار احتجاجات السكان وإقامة مهاجرين في الشوارع وعلى الشواطئ. وكانت سبتة قد شهدت في 30 و31 تموز وصول أكثر من 70 ألف مهاجر، عاد معظمهم إلى المغرب بعد وقت قصير، فيما بقي آلاف آخرون، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم.

وتزيد الأزمة الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، خصوصاً مع استمرار التساؤلات حول ظروف موجة التدفق واحتمال وجود دور مغربي فيها.

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