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عربي-دولي

عُمان: تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر غدا

Lebanon 24
13-09-2026 | 16:36
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عُمان: تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر غدا
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أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البورسعيدي، تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة "حرصا على تحقيق التوافق".

وكتب البورسعيدي في منشور على "إكس": "حرصا على التوافق، تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة. ونحن نؤكد التزامنا بتعزيز الحوار الداعم للاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا".

وكان من المقرر أن يُعقد الاجتماع الإقليمي في صلالة يوم الاثنين، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، في إطار جهود خفض التصعيد وفتح قنوات حوار مباشر بين الجانبين، على خلفية الحرب الأمريكية-الإيرانية المستمرة منذ فبراير الماضي، والهجمات المتبادلة في مضيق هرمز.
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وقد كان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، قد دعا في وقت سابق إلى نجاح هذا الاجتماع، مؤكدا أنه كان وما زال يدعو إلى أن تتباحث دول مجلس التعاون بشكل جماعي ومباشر مع إيران للخروج من الأزمة.

ويأتي هذا التأجيل في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا متسارعا، حيث تواصل الولايات المتحدة حملتها العسكرية والاقتصادية ضد إيران، في ظل استمرار الهجمات على منشآت الطاقة السعودية وتصاعد التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
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