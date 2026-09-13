السباق الانتخابي يحتدم في السويد.. تقارب شديد بين اليسار واليمين

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في ، الاثنين، سباقا شديد التقارب بين اليسار واليمين، من دون فائز واضح، فيما أعلن كل من رئيس الوزراء كريسترسون وزعيمة ماغدالينا أندرسون استعداده لقيادة الحكومة المقبلة.ومع فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات، حافظت الأحزاب المعارضة الأربعة بقيادة على أغلبية بفارق مقعد واحد فقط في المؤلف من 349 مقعدا، متقدمة على تحالف يمين الوسط بقيادة كريسترسون.وقالت أندرسون، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء بين عامي 2021 و2022: "نحن في الصدارة حاليا، وإذا تأكد ذلك، فستحظى السويد بحكومة جديدة".لكن حزبها، الأكبر في البلاد والذي هيمن على السياسة السويدية خلال فترات طويلة من القرن العشرين، يتجه إلى تسجيل واحدة من أسوأ نتائجه منذ أكثر من قرن، بعدما حصل على نحو 28 بالمئة من الأصوات.كريسترسون لا يستسلموفي المقابل، حصل حزب "المعتدلين" المحافظ بزعامة كريسترسون على نحو 19.9 بالمئة من الأصوات.وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته إنه سيحترم محاولة أندرسون تشكيل حكومة إذا بقيت النتائج على حالها، لكنه شكك في قدرة أحزاب المعارضة الأربعة على التوصل إلى برنامج حكومي مشترك، بسبب الخلافات بينها، خصوصا بين حزبي اليسار والوسط.وأضاف: "أي حكومة ستحكم السويد في السنوات المقبلة لا يزال سؤالا بلا إجابة"، مؤكدا أنه سيبحث بدوره عن إمكانية تشكيل حكومة من داخل الأغلبية غير الاشتراكية.تراجع مفاجئ لليمينوسجل حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف تراجعا للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان عام 2010، وفقد موقعه كثاني أكبر حزب في البلاد، في نتيجة شكلت مفاجأة في السباق الانتخابي.وكان كريسترسون قد تعهد، في حال فوزه، بإدخال الحزب إلى الحكومة، بعدما اعتمد عليه خلال ولايته السابقة للحصول على الدعم البرلماني.وطغت خلال الحملة ملفات القدرة الشرائية والرعاية الصحية والهجرة ومكافحة الجريمة، فيما تحولت مسألة مشاركة اليمين المتطرف في الحكومة إلى أحد أبرز محاور الاستقطاب السياسي.