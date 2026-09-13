هجوم روسي على قطار متجه من كييف إلى وارسو.. وسقوط قتلى

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أثار هجوم روسي بطائرة مسيرة على قطار ركاب في غرب ، قرب الحدود مع بولندا، قلقا في وارسو، وسط تحذيرات من اقتراب تداعيات الحرب أكثر من حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقالت شركة السكك الحديدية إن قاطرة قطار كان متجها من كييف إلى وارسو تعرضت للهجوم، الأحد، في محطة ياهودين الحدودية، مشيرة إلى إجلاء الركاب في الوقت المناسب وعدم تسجيل إصابات.وقال رئيس الوزراء البولندي توسك، خلال اجتماع لفريق إدارة الأزمات عقب الهجوم، إن "التصعيد من الجانب الروسي أصبح واقعا، والأمثلة على ذلك تقترب أكثر من أي وقت مضى من حدودنا".من جانبه، علق البولندي رادوسلاف سيكورسكي على الهجوم بالقول: "بوتين يصعد".وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن قطارا آخر كان يقل دبلوماسيين ومستشارين أمنيين من عدة دول في ، إضافة إلى شخصيات سياسية أوروبية سابقة، غادر محطة ياهودين قبل الهجوم بفترة وجيزة.وأضافت أن من بين ركاب القطار رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، مرجحة احتمال أن يكون قطار الدبلوماسيين هو الهدف المقصود من الهجوم، من دون تقديم دليل يؤكد ذلك.وأوضحت الشركة أن القطار غادر المحطة قبل موعده المقرر، في إطار تعديلات مستمرة على جداول الرحلات بسبب خطر الهجمات الروسية.وقال جونسون إن الهجوم يمثل مثالا جديدا على طبيعة العمليات الروسية في أوكرانيا، لكنه لم يؤكد التقارير التي تحدثت عن وجوده على متن قطار قريب من موقع الضربة.وأكدت الروسية شن هجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية في غرب أوكرانيا، وقالت إنها استهدفت منشآت تستخدم في نقل شحنات عسكرية قادمة من دول أوروبية.ولم يتضمن الموقف الروسي إشارة إلى استهداف قطار ركاب أو دبلوماسيين.وأدت مخاوف من ضربات جوية إضافية إلى تعليق العمل مؤقتا في معبرين حدوديين من الجانب البولندي وإجلاء مئات الأشخاص، قبل استئناف العمليات وعودة حركة العبور إلى طبيعتها.