تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. أميركا تكشف عملية إنقاذ طيارين داخل إيران

Lebanon 24
13-09-2026 | 23:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالفيديو.. أميركا تكشف عملية إنقاذ طيارين داخل إيران
بالفيديو.. أميركا تكشف عملية إنقاذ طيارين داخل إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية للمرة الأولى لقطات رفعت عنها السرية لعمليتي إنقاذ ضابطين أميركيين سقطت مقاتلتهما داخل إيران، في مهمة شارك فيها أكثر من 90 عنصرا من القوات الخاصة.

وبحسب الشبكة، استخدم الضابطان اسمي النداء "ألفا" و"برافو"، وقفزا بالمظلات بعد إسقاط طائرتهما قبل أن يهبطا في منطقة جبلية جنوب أصفهان، على مسافة نحو 5 أميال من بعضهما.

وكانت القوات الإيرانية تبحث عنهما، فيما رُصدت مكافآت مقابل معلومات تقود إلى مكانهما.

وتمكنت القوات الأميركية من إنقاذ "ألفا" بعد نحو 8 ساعات من سقوطه، في عملية نهارية شاركت فيها 21 طائرة.
 
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين إن تنفيذ عملية إنقاذ خلف خطوط العدو نهارا كان محفوفا بالمخاطر، لكن اقتراب التهديد من الضابط دفع القوات إلى التحرك قبل وصول الإيرانيين إليه.

أما "برافو"، وهو ضابط أنظمة أسلحة، فاستغرقت عملية الوصول إليه نحو يومين، بعدما أصيب بجروح خطيرة نتيجة تضرر مظلته وسقوطه بقوة على الأرض.
 
ووفق "سي بي إس نيوز"، استعانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بتقنيات متطورة لتحديد موقعه، قبل أن يصل إليه عنصران من وحدة الإنقاذ المظلي التابعة للقوات الجوية وينقلاه إلى مروحية أميركية.

وقالت الشبكة إن الضابط أصيب بكسر في الظهر وإصابات أخرى، لكنه تمكن رغم ذلك من تسلق منطقة جبلية يصل ارتفاعها إلى نحو 7 آلاف قدم وانتظار فرق الإنقاذ.

وفي أول مقابلة له بعد العملية، وصف "برافو" لحظة رؤيته عناصر الإنقاذ بأنها "واحدة من أعظم لحظات حياته". (سكاي نيوز عربية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سقط يوم الأربعاء داخل البئر... هذه آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 08:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تكشف عن صعوبات متزايدة لإنقاذ اقتصادها
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 08:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: إيران حثت الدوحة على تكثيف الجهود لتحديد مصير الطيارين الإيرانيين
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 08:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: سنظل على تواصل مع قطر لتوضيح مصير الطيارين الإيرانيين
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 08:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأركان المشتركة

سي بي إس نيوز

القوات الخاصة

هيئة الأركان

سكاي نيوز

الإيرانية

سكاي نيو

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:34 | 2026-09-14
Lebanon24
01:02 | 2026-09-14
Lebanon24
00:59 | 2026-09-14
Lebanon24
00:58 | 2026-09-14
Lebanon24
00:39 | 2026-09-14
Lebanon24
00:05 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24