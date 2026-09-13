بالفيديو.. أميركا تكشف عملية إنقاذ طيارين داخل إيران

كشفت شبكة " " الأميركية للمرة الأولى لقطات رفعت عنها السرية لعمليتي إنقاذ ضابطين أميركيين سقطت مقاتلتهما داخل ، في مهمة شارك فيها أكثر من 90 عنصرا من .



وبحسب الشبكة، استخدم الضابطان اسمي النداء "ألفا" و" "، وقفزا بالمظلات بعد إسقاط طائرتهما قبل أن يهبطا في منطقة جبلية جنوب أصفهان، على مسافة نحو 5 أميال من بعضهما.



وكانت القوات تبحث عنهما، فيما رُصدت مكافآت مقابل معلومات تقود إلى مكانهما.



وتمكنت القوات الأميركية من إنقاذ "ألفا" بعد نحو 8 ساعات من سقوطه، في عملية نهارية شاركت فيها 21 طائرة.

وقال رئيس الأميركية دان كين إن تنفيذ عملية إنقاذ خلف خطوط العدو نهارا كان محفوفا بالمخاطر، لكن اقتراب التهديد من الضابط دفع القوات إلى التحرك قبل وصول الإيرانيين إليه.



أما "برافو"، وهو ضابط أنظمة أسلحة، فاستغرقت عملية الوصول إليه نحو يومين، بعدما أصيب بجروح خطيرة نتيجة تضرر مظلته وسقوطه بقوة على الأرض.

ووفق "سي بي إس نيوز"، استعانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بتقنيات متطورة لتحديد موقعه، قبل أن يصل إليه عنصران من وحدة الإنقاذ المظلي التابعة للقوات الجوية وينقلاه إلى مروحية أميركية.



وقالت الشبكة إن الضابط أصيب بكسر في الظهر وإصابات أخرى، لكنه تمكن رغم ذلك من تسلق منطقة جبلية يصل ارتفاعها إلى نحو 7 آلاف قدم وانتظار فرق الإنقاذ.



وفي أول مقابلة له بعد العملية، وصف "برافو" لحظة رؤيته عناصر الإنقاذ بأنها "واحدة من أعظم لحظات حياته". (سكاي نيوز عربية)