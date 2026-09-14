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عربي-دولي

وزير الطاقة العماني: مضيق هرمز سيفتح

Lebanon 24
14-09-2026 | 00:39
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وزير الطاقة العماني: مضيق هرمز سيفتح
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قال وزير الطاقة العماني، اليوم الاثنين، إن مضيق  هرمز سيفتح وأن من المحتمل أن يكون الوضع قصير الأمد، لافتاً إلى أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداماً للجميع.
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وقال: "يسعدني أن سلطنة عمان لا تزال قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز ويتعين أن يستقر الوضع في المدى المتوسط، وهناك حاجة لتنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن".

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت، الأحد، تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرّراً عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عُمان إلى موعد لاحق، حرصاً على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بنّاء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبّي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. (إرم نيوز) 
 
 
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