وزير الطاقة العماني: مضيق هرمز سيفتح

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قال ، اليوم الاثنين، إن مضيق هرمز سيفتح وأن من المحتمل أن يكون الوضع قصير الأمد، لافتاً إلى أن الارتفاع الشديد في أسعار المسال ليس مستداماً للجميع.وقال: "يسعدني أن لا تزال قادرة على مواصلة إنتاج ويتعين أن يستقر الوضع في المدى المتوسط، وهناك حاجة لتنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر أو اليمن".وكانت سلطنة عمان قد أعلنت، الأحد، تأجيل الذي كان مقرّراً عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة إلى موعد لاحق، حرصاً على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بنّاء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبّي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. (إرم نيوز)