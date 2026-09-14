سيول وواشنطن تعتزمان إجراء محادثات دفاعية رفيعة المستوى

تعتزم الجنوبية والولايات المتحدة إجراء محادثات دفاعية دورية على مستوى رفيع هذا الأسبوع، وذلك في ظل دراسة سيول خيار نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز، حسبما أعلنت الجنوبية.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحوار الدفاعي المدمج بين كوريا والولايات المتحدة، الذي يجرى مرتين في السنة، سيعقد في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية من الأربعاء إلى الجمعة، وفقا للوزارة.

وسيرأس المحادثات كيم هونج-تشول، نائب للسياسات، وجورج ليمور، نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشرق ، إلى جانب مسؤولين بارزين آخرين في قطاعي الدفاع والشؤون الخارجية.وقالت الوزارة: "من المتوقع أن يناقش الاجتماع مجموعة واسعة من الأمنية المعلقة، بما في ذلك استعادة (سيول) للسيطرة العملياتية في زمن الحرب، وموقف الدفاع المشترك، والتعاون في مجال بناء السفن."ولم يحدد الحليفان التفاصيل، لكن يُتوقع على نطاق واسع أن يناقشا إمكانية نشر قوات عسكرية كورية جنوبية في مضيق هرمز وسط ضغوط من على كوريا الجنوبية للانضمام إلى الجهود الموجهة لتأمين الممر المائي الحيوي.وكانت كوريا الجنوبية قد أرسلت فريقاً مكلفا بتقييم الوضع الأمني بالقرب من مضيق هرمز إلى الأسبوع الماضي.