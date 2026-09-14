لاستخدامها ضد أميركا وإسرائيل.. فايننشال تايمز: إيران طلبت من روسيا مسيّرات

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كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن طلبت من تزويدها بطائرات مسيرة متطورة روسية من طراز " "، هذا العام، لاستخدامها في حربها ضد أميركا وإسرائيل.وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن قدرات روسيا في مجال الطائرات المسيرة تحسنت لدرجة أن طلبت من هذا العام الحصول على طائرات مسيرة متطورة من طراز "جيران" لاستخدامها في حربها مع وأميركا، بحسب مسؤولين أمنيين غربيين وشخصية مقربة من .وتقول الصحيفة إن طائرة "جيران" المسيرة تعتبر نسخة مطورة من طائرات "شاهد" المسيرة التي بدأت روسيا في إنتاجها لأول مرة عام 2023.ويحمل الجيل الأول "جيران-1" رأساً حربياً يصل وزنه إلى 20 كجم وتبلغ سرعته القصوى 185 كم/ساعة. أما طائرة "جيران-5" -التي تعمل بمحرك نفاث والتي أفادت تقارير بأن روسيا نشرتها لأول مرة في يناير الماضي- فيمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 600 كم/ساعة، حاملةً رأساً حربياً يزن 90 كجم ولمدى يصل إلى 1000 كم.وفي حين تستخدم طائرة "جيران-4" نسخة ذات خصائص ديناميكية هوائية محسنة من الهيكل الأصلي، تتميز "جيران-5" بهيكل جديد أقرب في تصميمه إلى الصواريخ الجوالة (كروز).ولا يقتصر التطوير على السرعة والشكل فحسب؛ إذ كانت طرازات "جيران" القديمة تعتمد على أنظمة توجيه بدائية، بينما زُوِّدت الطرازات الأحدث بكاميرات حرارية وأنظمة استهداف تعتمد على ، بالإضافة إلى هوائيات روسية الصنع مضادة للتشويش وأجهزة مودم صينية لشبكات الراديو الشبكية (mesh radio network). (إرم نيوز)