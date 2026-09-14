الحوثيون يسيطرون على جبال كهبوب

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أفادت مصادر يمنية، الإثنين، بإحراز جماعة الحوثيين تقدما ميدانيا جديدة من خلال السيطرة على سلسلة جبال كهبوب وهي تعد الحاكمة لمضيق باب المندب والسواحل والمناطق المحيطة بالمضيق.وأكدت المصادر أن الحوثيين يعتلون جبال في مناطق جنوب تعز في محاولة منهم لإعادة تطويق تعز وحصارها.استكمل الحوثيون، الجمعة، السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق الجمعة، بحسب ما نقلت عن مصدر مسؤول.وشن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة من شمال اليمن، الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق ضدّ القوات الحكومية، محقّقين سلسلة مكاسب ميدانية في معارك أوقعت مئات القتلى.ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي يمني قوله: "استكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب وجزيرة ميون الواقعة في وسط المضيق".وأوضح أن "قوارب على متنها مسلحون حوثيون وصلت الى جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس".وقال شهود إن المسلحين الحوثيين "ينتشرون في شاطئ باب المندب ولديهم مركبات عسكرية يتجولون فيها".وقال المسؤول المحلي إن أعداد المسلحين في "ليست كبيرة"، مشيرا الى أنهم مهتمون على الأرجح بـ"التمركز على التلال المطلة على المضيق".