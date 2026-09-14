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عربي-دولي

زعيمة حزب البديل: على السوريين والأوكرانيين مغادرة ألمانيا

Lebanon 24
14-09-2026 | 04:01
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زعيمة حزب البديل: على السوريين والأوكرانيين مغادرة ألمانيا
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دعت أليس فايدل، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الأوكرانيين والسوريين المقيمين في ألمانيا إلى العودة إلى بلادهم.  
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وفي مقابلة مع قناة AUF1 التلفزيونية النمساوية، قالت فايدل إن "أزمة الهجرة في البلاد لم تنته"، مضيفة أن هناك "أكثر من مليون لاجئ رفضت طلبات لجوئهم أكثر من مرة يجب ترحيلهم"، وغالبيتهم من الأوكرانيين والسوريين.
 
وانتقدت زعيمة الحزب اليميني المتطرف العبء المالي لمدفوعات الرعاية الاجتماعية للأوكرانيين في ألمانيا، مطالبة الشباب الأوكرانيين في سن التجنيد على وجه التحديد بالرحيل. 

وأضافت "يتلقى أكثر من مليون أوكراني في ألمانيا إعانات الرعاية الاجتماعية. إنه أمر لا يصدق حقاً، ولم يعد أي من هذا مستداماً من الناحية المالية".

وتابعت "يجب على هؤلاء الأوكرانيين أيضاً العودة. وخاصة الشباب الأوكرانيين في سن التجنيد، نحن نتحدث عن أعداد تصل إلى مئات الآلاف، يجب على هؤلاء الشباب العودة إلى ديارهم".
 
كما دعت فايدل السوريين المقيمين في ألمانيا إلى العودة إلى سوريا بمجرد زوال أسباب حمايتهم.

وقالت: "بالنسبة للمواطنين السوريين الذين لجأوا إلينا، بمجرد أن يزول سبب فرارهم في بلدهم الأصلي، يتعين على هؤلاء الأشخاص العودة".

وجادلت زعيمة حزب البديل بأن اللجوء حق مؤقت، وأنه ينبغي على الناس العودة إلى بلدانهم عندما تزول أسباب اللجوء بدلاً من الحصول على الجنسية.
 
وقالت إنه في ظل حكومة يقودها حزب البديل من أجل ألمانيا، من المتوقع أن يعود المواطنون السوريون إلى سوريا بدلاً من البقاء بشكل دائم في ألمانيا.

كما شددت فايدل على أن "حكومة حزب البديل من أجل ألمانيا" ستراجع تجنيس السوريين لتحديد ما إذا كانت المعايير قد استوفيت بشكل صحيح، قائلة إن الحزب لديه "شكوك كبيرة" حول بعض الحالات. (إرم نيوز) 
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