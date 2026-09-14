ماذا حدث فجأة داخل إيران منع الوصول الى السلام؟

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كشفت صحيفة " تايمز" الأميركية تفاصيل صراع داخلي حاد في ، قالت إنه أدى إلى إفشال اتفاق كان يمكن أن يضع حدا للمواجهة مع ، بعدما تحرك جناح متشدد داخل النظام بصورة منفردة لتنفيذ هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.وبحسب الصحيفة، التي استندت إلى مسؤولين إيرانيين وأعضاء في الحرس الثوري ومصادر مطلعة على دوائر صنع القرار، كان الرئيس مسعود بزشكيان يعتقد مطلع يوليو أن بلاده نجحت في فتح الطريق نحو إنهاء الحرب، بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إدارة الرئيس الأميركي .لكن سلسلة من الهجمات في مضيق هرمز قلبت المشهد.وذكرت الصحيفة أن قوات إيرانية فتحت النار على 3 سفن تجارية في المضيق، ما أدى إلى اشتعال النيران في ناقلة للغاز الطبيعي المسال ترفع علم قطر وإلحاق أضرار بسفن أخرى.وفور علمه بالهجوم، اتصل بزشكيان بقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي مطالبا بتفسير ما حدث.وبحسب 5 مسؤولين إيرانيين وعضوين في الحرس الثوري تحدثوا للصحيفة، أبلغ وحيدي الرئيس بأنه لم يأذن بالهجوم ولم يكن على علم مسبق به، كما لم يكن المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يؤدي دورا محوريا في إدارة الحرب والمفاوضات، على علم بالعملية.وتقول الرواية التي نقلتها الصحيفة إن التحقيقات اللاحقة قادت إلى جناح متشدد تحرك خارج آليات اتخاذ القرار المعتادة.وبحسب 3 مسؤولين إيرانيين، خلصت التحقيقات الحكومية والأمنية إلى أن قرار مهاجمة السفن ارتبط بحسين طائب، المسؤول الأمني النافذ الذي عارض الاتفاق مع الولايات المتحدة منذ البداية.ونقلت الصحيفة عن علي رضا نامور حقيقي، وهو مسؤول إيراني سابق لا يزال على اتصال بدوائر حكومية، أن الهدف من مهاجمة السفن كان إفشال مذكرة التفاهم مع وإغلاق الباب أمام أي مفاوضات أو اتفاقات لاحقة.كان بزشكيان خارج وقت وقوع الهجمات، قبل أن يعود على الفور إلى العاصمة مع اتضاح حجم الأزمة.لكن الأحداث كانت تتحرك بسرعة. ففي صباح اليوم التالي، ردت الولايات المتحدة بضربات ضد إيران، لتعود المواجهة العسكرية بين الطرفين، بعد فترة كان الجناح الداعي إلى التفاوض في طهران يأمل أن تكون بداية لنهاية الحرب.وتكشف هذه التفاصيل، إذا صحت، عن مستوى الانقسام داخل هرم السلطة الإيراني بين يقوده بزشكيان ويدفع باتجاه التسوية لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وأجنحة أكثر تشددا ترى أن تقديم تنازلات لواشنطن قد يقوض أوراق القوة التي راكمتها إيران خلال المواجهة.وكانت الخلافات قد ظهرت بالفعل عقب توقيع مذكرة التفاهم، إذ تعرض بزشكيان ومسؤولون إيرانيون شاركوا في المسار التفاوضي لانتقادات من تيارات متشددة، بينما طالب معارضو الاتفاق بعدم تقديم تنازلات في ملفات من بينها مضيق هرمز.