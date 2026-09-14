الحوثيون يعلنون هجوماً بصواريخ ومسيّرات على قاعدة الملك خالد جنوب السعودية

أعلن الحوثيون، اليوم الإثنين، تنفيذ هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب ، وقالوا إنه جاء رداً على ضربات نسبوها إلى في اليمن خلال الأيام الماضية.

Advertisement

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية وواسعة" استهدفت مرافق وبنى تحتية عسكرية في ، بينها حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير، مؤكداً أن "الإصابات كانت دقيقة ومباشرة" وأن الهجوم ألحق "خسائر كبيرة".

وأوضح سريع أن الهجوم جاء رداً على ما وصفه بـ"العدوان السعودي"، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 300 غارة جوية خلال الأيام الخمسة الماضية على مناطق في معظم المحافظات ، باستخدام طائرات "إف 15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف.

وتوعد المتحدث العسكري بمواصلة الهجمات على العمق السعودي، قائلاً إن "أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد"، ومؤكداً استمرار الجماعة في ما وصفه بـ"تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، إلى حين وقف ما سماه العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.

وكان الدفاع المدني السعودي أصدر ليلاً تنبيهات قصيرة في مناطق أبها وخميس مشيط ونجران وجيزان.