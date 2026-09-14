تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يعلنون هجوماً بصواريخ ومسيّرات على قاعدة الملك خالد جنوب السعودية

Lebanon 24
14-09-2026 | 05:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الحوثيون يعلنون هجوماً بصواريخ ومسيّرات على قاعدة الملك خالد جنوب السعودية
الحوثيون يعلنون هجوماً بصواريخ ومسيّرات على قاعدة الملك خالد جنوب السعودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن الحوثيون، اليوم الإثنين، تنفيذ هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية، وقالوا إنه جاء رداً على ضربات نسبوها إلى المملكة في اليمن خلال الأيام الماضية.

Advertisement

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية وواسعة" استهدفت مرافق وبنى تحتية عسكرية في القاعدة، بينها حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير، مؤكداً أن "الإصابات كانت دقيقة ومباشرة" وأن الهجوم ألحق "خسائر كبيرة".

وأوضح سريع أن الهجوم جاء رداً على ما وصفه بـ"العدوان السعودي"، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 300 غارة جوية خلال الأيام الخمسة الماضية على مناطق في معظم المحافظات اليمنية، باستخدام طائرات "إف 15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف.

وتوعد المتحدث العسكري الحوثي بمواصلة الهجمات على العمق السعودي، قائلاً إن "أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد"، ومؤكداً استمرار الجماعة في ما وصفه بـ"تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، إلى حين وقف ما سماه العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.

وكان الدفاع المدني السعودي أصدر ليلاً تنبيهات قصيرة في مناطق أبها وخميس مشيط ونجران وجيزان.

مواضيع ذات صلة
الحوثيون يعلنون مهاجمة قاعدة خميس مشيط الجوية السعودية
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة تجسسية سعودية
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع اليمنية: ميليشيات الحوثي نفذت اليوم هجوما غادرا بالصواريخ الباليستية والمسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة إنزال عسكرية سعودية و4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام المخا بصواريخ باليستية بدون صدور تأكيد سعودي
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة

القاعدة

اليمنية

الطائف

السعود

الحوثي

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-09-14
Lebanon24
08:00 | 2026-09-14
Lebanon24
07:56 | 2026-09-14
Lebanon24
07:46 | 2026-09-14
Lebanon24
07:42 | 2026-09-14
Lebanon24
07:42 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24