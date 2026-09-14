وفاة عسكريين إماراتيين خلال مهمة تدريبية

نعت ، اليوم الإثنين، اثنين من عسكرييها، بعد وفاتهما أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المتوفين هما الرائد عبدالله شامس المنهالي والمرشح ، مشيرةً إلى أنهما توفيا خلال المهمة التدريبية.

وقدمت الوزارة تعازيها ومواساتها إلى أسرتي العسكريين، سائلةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.