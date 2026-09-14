وفاة عسكريين إماراتيين خلال مهمة تدريبية

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نعت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اثنين من عسكرييها، بعد وفاتهما أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المتوفين هما الرائد عبدالله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبدالله الشامسي، مشيرةً إلى أنهما توفيا خلال المهمة التدريبية.
وقدمت الوزارة تعازيها ومواساتها إلى أسرتي العسكريين، سائلةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.