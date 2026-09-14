تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وفاة عسكريين إماراتيين خلال مهمة تدريبية

Lebanon 24
14-09-2026 | 06:06
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وفاة عسكريين إماراتيين خلال مهمة تدريبية
وفاة عسكريين إماراتيين خلال مهمة تدريبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نعت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اثنين من عسكرييها، بعد وفاتهما أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المتوفين هما الرائد عبدالله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبدالله الشامسي، مشيرةً إلى أنهما توفيا خلال المهمة التدريبية.

وقدمت الوزارة تعازيها ومواساتها إلى أسرتي العسكريين، سائلةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلال رحلة تدريبية.. تحطم طائرة عسكرية تركية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تركية: تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية في شمال غرب تركيا
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: نجاة طيار بعد تحطم طائرته من طراز "إف 16" في ولاية "يالوة" خلال طلعة تدريبية
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة خلال دورة تدريبية عن تحديات القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي: قانون لحماية البيانات قيد الإعداد ودورات متخصصة قريبًا للمسؤولين
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الإماراتية

سعيد عبدالله

وزارة الدفاع

عبدالله ال

الإماراتية

الإماراتي

سعيد عبد

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-09-14
Lebanon24
08:00 | 2026-09-14
Lebanon24
07:56 | 2026-09-14
Lebanon24
07:46 | 2026-09-14
Lebanon24
07:42 | 2026-09-14
Lebanon24
07:42 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24