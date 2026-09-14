مسيرة روسية تستهدف قطارًا قرب حدود بولندا

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قال الكرملين إن الجيش الروسي ينفذ عمليات في أنحاء الأراضي وسيواصل القيام بذلك، ردًا على طلب للتعليق على تقارير أفادت بأن طائرة مسيرة روسية أصابت قطار ركاب قرب الحدود الأوكرانية مع بولندا، العضو في ، أمس الأحد.وقال مشغل السكك الحديدية في إن قطارًا تعرض لهجوم على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية، وذلك بعد وقت قصير من استخدام رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ودبلوماسيين أوروبيين آخرين للخط نفسه، بحسب " ".وفي وقت سابق، قال مسؤولون من بولندا وأوكرانيا، إن شنت هجوماً على شاحنة قرب الحدود بين البلدين، في أحدث هجوم يستهدف مناطق قريبة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مع تكثيف وكييف هجماتهما بعيدة المدى سعياً إلى تغيير مسار الحرب.