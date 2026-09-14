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عربي-دولي

مسيرة روسية تستهدف قطارًا قرب حدود بولندا

Lebanon 24
14-09-2026 | 07:20
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مسيرة روسية تستهدف قطارًا قرب حدود بولندا
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قال الكرملين إن الجيش الروسي ينفذ عمليات في أنحاء الأراضي الأوكرانية وسيواصل القيام بذلك، ردًا على طلب للتعليق على تقارير أفادت بأن طائرة مسيرة روسية أصابت قطار ركاب قرب الحدود الأوكرانية مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أمس الأحد.
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وقال مشغل السكك الحديدية في أوكرانيا إن قطارًا تعرض لهجوم على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية، وذلك بعد وقت قصير من استخدام رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ودبلوماسيين أوروبيين آخرين للخط نفسه، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون من بولندا وأوكرانيا، إن روسيا شنت هجوماً على شاحنة قرب الحدود بين البلدين، في أحدث هجوم يستهدف مناطق قريبة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مع تكثيف موسكو وكييف هجماتهما بعيدة المدى سعياً إلى تغيير مسار الحرب.
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