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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري: نتمسك بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

Lebanon 24
14-09-2026 | 07:42
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وزير الخارجية السوري: نتمسك بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
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أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، أن "دمشق تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشدداً على أن "الشفافية أصبحت نهجاً ثابتاً لتجاوز إرث المرحلة السابقة".

وقال الشيباني إن سوريا جددت دعوتها إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أن بلاده استعادت موقعها ضمن أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي ما يتعلق بإسرائيل، اتهم الشيباني تل أبيب بـ"مواصلة انتهاك السيادة السورية وخرق اتفاقية فض الاشتباك"، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لوقف انتهاكاتها للأراضي السورية.

وشدد على التزام سوريا بقرارات الشرعية الدولية، متهماً إسرائيل بـ"تجاوزها".

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