وزير الخارجية السوري: نتمسك بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

أكد السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، أن " تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشدداً على أن "الشفافية أصبحت نهجاً ثابتاً لتجاوز إرث المرحلة السابقة".

وقال الشيباني إن جددت دعوتها إلى إخلاء من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أن بلاده استعادت موقعها ضمن أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي ما يتعلق بإسرائيل، اتهم الشيباني بـ"مواصلة انتهاك السيادة وخرق اتفاقية فض الاشتباك"، داعياً إلى الضغط عليها لوقف انتهاكاتها للأراضي السورية.

وشدد على سوريا بقرارات الشرعية الدولية، متهماً بـ"تجاوزها".