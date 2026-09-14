تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قصة تجسس تهز برلين.. امرأة ومعلومات سرية لصالح روسيا

Lebanon 24
14-09-2026 | 08:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قصة تجسس تهز برلين.. امرأة ومعلومات سرية لصالح روسيا
قصة تجسس تهز برلين.. امرأة ومعلومات سرية لصالح روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وجه الادعاء العام في ألمانيا، الإثنين، اتهامات إلى امرأة في برلين للاشتباه في تجسسها لصالح روسيا، بعد اتهامها بتزويد موظف في جهاز استخبارات روسي يعمل بالسفارة الروسية بمعلومات.

وأفاد الادعاء العام الاتحادي بأن المرأة الألمانية-الأوكرانية متهمة بممارسة نشاط استخباراتي لصالح جهاز أجنبي، مشيراً إلى أنها اعتُقلت في كانون الثاني الماضي ومنذ ذلك الحين تخضع للحبس الاحتياطي.

وبحسب لائحة الاتهام، كانت المتهمة على اتصال بموظف الاستخبارات الروسي منذ تشرين الأول 2023 على أقصى تقدير، وزودته على مدى سنوات بمعلومات عن فعاليات رفيعة المستوى، وساعدته أحياناً على حضورها بأسماء مستعارة، بهدف تمكينه من بناء شبكة لأغراض استخباراتية.

كما اتهمها الادعاء بمحاولة استقطاب أشخاص من وزارة الدفاع الألمانية وصناعة التسلح، والحصول، بناء على طلب المسؤول الروسي، على معلومات تتعلق بسياسة الدفاع الألمانية وصناعة الأسلحة، خصوصاً في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتعود القضية إلى يوم اعتقالها، حين فتشت السلطات مقارها ومقار شخصين آخرين مشتبه بهما في مناطق بولايات راينلاند-بفالتس وبراندنبورغ، إضافة إلى مدينة ميونيخ. ولم يكشف الادعاء آنذاك تفاصيل إضافية عن الشخصين، مكتفياً بالإشارة إلى أنهما كانا طليقين.

ووفق معلومات سابقة، استهدفت التحقيقات أيضاً اثنين من أفراد الجيش الألماني السابقين، أحدهما ضابط أركان متقاعد حديثاً والآخر موظف سابق في الخدمة العليا غادر الجيش قبل أكثر من 15 عاماً، للاشتباه في نقل معلومات مرتبطة بعملهما إلى وسيط.

وتعيش المتهمة في ألمانيا منذ عقود، وكانت تعمل أخيراً في مجال التسويق وترأس جمعية ضغط، كما عُرفت بنشاطها في شبكات موالية لروسيا وحضورها في أوساط سياسية ببرلين. ولم تتوافر حتى الآن معلومات عن تلقيها أموالاً مقابل نشاطها، فيما تشير معلومات إلى أنها كانت تتحرك بدافع قناعاتها.

ويستند التحقيق، وفق الادعاء العام، إلى معلومات قدمها المكتب الاتحادي لحماية الدستور والاستخبارات العسكرية.

وبعد اعتقالها، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي، وأبلغته بأن موظفاً في السفارة معتمداً دبلوماسياً ثبت تورطه في التجسس، وأعلنته شخصاً غير مرغوب فيه بأثر فوري.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشبهة التجسس لصالح إيران...اعتقال شخصين في لندن
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تتهم زوجين من عسقلان بالتجسس لصالح إيران مقابل أموال
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قضية أمنيّة تهزّ إسرائيل.. ما الذي فعله جنديّ في وحدة سريّة؟
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة برلين: إصابة عدد من الأشخاص خلال عملية أمنية وسط برلين
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

الألمانية

دبلوماسي

أوكرانيا

ألمانيا

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-09-14
Lebanon24
14:50 | 2026-09-14
Lebanon24
14:31 | 2026-09-14
Lebanon24
14:30 | 2026-09-14
Lebanon24
14:10 | 2026-09-14
Lebanon24
14:05 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24