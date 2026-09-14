ضربة روسية تستهدف مستودعًا في أوكرانيا وتوقع قتلى وجرحى

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قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون، الإثنين، جراء ضربة روسية استهدفت مستودعًا في منطقة تشيرنيهيف ، وفق الشرطة المحلية، في أحدث هجوم على منشآت لوجستية أوكرانية.وقالت الشرطة إن القوات الروسية استهدفت مستودعات تابعة لشركة زراعية في مدينة بريلوكي، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة. ونشرت صورة تظهر أنقاضًا وركامًا أمام مبنى تضرر سقفه.ومنذ حزيران، تسببت الضربات الروسية بأضرار لعشرات المستودعات ومراكز التوزيع، التي كان عدد منها يزوّد سلاسل متاجر وشركات تجزئة كبرى، ما أدى إلى نقص بعض السلع وأثار مخاوف من ارتفاع الأسعار.ولم تكشف الشرطة اسم مالك المستودع أو نوع السلاح المستخدم، فيما لم تعلق على الهجوم، بعدما نفت سابقًا استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.وتقع بريلوكي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة، على بعد نحو 120 كيلومترًا شرق .وتصاعدت في الأشهر الأخيرة الهجمات بعيدة المدى بين موسكو وكييف، بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف العام.