تحذير صارم لهاري وميغان: إلتزما الصمت

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تلقى الأمير تحذيرا صارما بشأن ما يجب عليهما فعله إذا أرادا إصلاح علاقتهما مع الأمير .وحذر المتخصصون في الشأن الملكي من أن أي خطوة خاطئة أخرى قد تلحق ضررا دائما بفرصهما في استعادة ثقة الأمير ويليام.وأعرب المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز عن أمله في أن يساعد الأصدقاء المشتركون في منطقة كوتسوولدز على إصلاح العلاقة المتوترة بين الشقيقين، لكنه نصح دوق ودوقة ساسكس بالبقاء بعيدا عن الأضواء في الوقت الحالي.وقال: "يجب أن يلتزما الصمت هذه المرة. لا مزيد من المقابلات مع ، ولا كتاب " "، ولا مزيد من الشكاوى. الكلمتان المفتاحيتان هما الثقة والتحفظ. نحن نعلم أن دوق ودوقة ساسكس يمكن أن يكونا بلا ضمير وقاسيين إذا رأيا أن ذلك يخدم مصلحتهما".وأضاف: "كل الاهتمام بما سيفعلانه ويقولانه بعد ذلك يصرف الانتباه عن العمل الفعلي للعائلة المالكة، لأن عودتهما إلى المتحدة أطاحت بأفراد آخرين من من الصفحات الأولى". وتابع: "قد يكون أصدقاؤهما المشتركون جسرا لإعادة لم شمل ويليام وهاري الآن بعد أن أصبحا معا في المملكة المتحدة". (روسيا اليوم)