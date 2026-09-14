تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير صارم لهاري وميغان: إلتزما الصمت

Lebanon 24
14-09-2026 | 09:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحذير صارم لهاري وميغان: إلتزما الصمت
تحذير صارم لهاري وميغان: إلتزما الصمت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى الأمير هاري وميغان ماركل تحذيرا صارما بشأن ما يجب عليهما فعله إذا أرادا إصلاح علاقتهما مع الأمير ويليام.
Advertisement

وحذر المتخصصون في الشأن الملكي من أن أي خطوة خاطئة أخرى قد تلحق ضررا دائما بفرصهما في استعادة ثقة الأمير ويليام.

وأعرب المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز عن أمله في أن يساعد الأصدقاء المشتركون في منطقة كوتسوولدز على إصلاح العلاقة المتوترة بين الشقيقين، لكنه نصح دوق ودوقة ساسكس بالبقاء بعيدا عن الأضواء في الوقت الحالي.

وقال: "يجب أن يلتزما الصمت هذه المرة. لا مزيد من المقابلات مع أوبرا، ولا كتاب "سبير"، ولا مزيد من الشكاوى. الكلمتان المفتاحيتان هما الثقة والتحفظ. نحن نعلم أن دوق ودوقة ساسكس يمكن أن يكونا بلا ضمير وقاسيين إذا رأيا أن ذلك يخدم مصلحتهما".

وأضاف: "كل الاهتمام بما سيفعلانه ويقولانه بعد ذلك يصرف الانتباه عن العمل الفعلي للعائلة المالكة، لأن عودتهما إلى المملكة المتحدة أطاحت بأفراد آخرين من العائلة المالكة من الصفحات الأولى". وتابع: "قد يكون أصدقاؤهما المشتركون جسرا لإعادة لم شمل ويليام وهاري الآن بعد أن أصبحا معا في المملكة المتحدة". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد عودتهما إلى بريطانيا.. قرار ملكي صارم بشأن هاري وميغان
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اخلاء سبيل فضل شاكر.. التزم الصمت!
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عودة هاري وميغان إلى بريطانيا... تحذير من إنقسام في العائلة المالكة
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أزمة سيولة.. روسيا طبقت نظام تقشف صارم
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

العائلة المالكة

ميغان ماركل

روسيا اليوم

هاري وميغان

ويليامز

المملكة

ويليام

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-09-14
Lebanon24
14:50 | 2026-09-14
Lebanon24
14:31 | 2026-09-14
Lebanon24
14:30 | 2026-09-14
Lebanon24
14:10 | 2026-09-14
Lebanon24
14:05 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24