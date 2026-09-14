تعليق صيني رسمي بشأن تزويد إيران بمعلومات استخباراتية

نفت بكين، اليوم الإثنين، صحة تقارير إعلامية أفادت بأن كيانات صينية زودت بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن، قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

Advertisement

ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بضربة صاروخية إيرانية استهدفت في 17 يوليو الماضي قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، حيث تتمركز قوات أميركية.

وقال المتحدث باسم غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي، إن بكين "تنفي بشدة الشكوك والاتهامات التي لا أساس لها ولا تستند إلى أية أدلة".

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن مسؤولين أميركيين لم يسموا الكيانات الصينية المعنية، كما لم يحملوا بكين مسؤولية مباشرة عن نقل الصور إلى إيران.

ومن جانبه، قلل الرئيس الأميركي ، الأحد، من أهمية التقارير، قائلاً إن والصين تمارسان عمليات تجسس متبادلة. ويأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى في 24 أيلول.

وكان قد حذر بكين من بيع أسلحة لإيران، فيما فرضت في مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية، على خلفية دعمها للعمليات العسكرية .