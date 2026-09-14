تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تعليق صيني رسمي بشأن تزويد إيران بمعلومات استخباراتية

Lebanon 24
14-09-2026 | 10:06
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تعليق صيني رسمي بشأن تزويد إيران بمعلومات استخباراتية
تعليق صيني رسمي بشأن تزويد إيران بمعلومات استخباراتية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نفت بكين، اليوم الإثنين، صحة تقارير إعلامية أفادت بأن كيانات صينية زودت إيران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن، قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

Advertisement

ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بضربة صاروخية إيرانية استهدفت في 17 يوليو الماضي قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، حيث تتمركز قوات أميركية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي، إن بكين "تنفي بشدة الشكوك والاتهامات التي لا أساس لها ولا تستند إلى أية أدلة".

 

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن مسؤولين أميركيين لم يسموا الكيانات الصينية المعنية، كما لم يحملوا بكين مسؤولية مباشرة عن نقل الصور إلى إيران.

 

ومن جانبه، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، من أهمية التقارير، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تمارسان عمليات تجسس متبادلة. ويأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى البيت الأبيض في 24 أيلول.

وكان ترامب قد حذر بكين من بيع أسلحة لإيران، فيما فرضت واشنطن في مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية، على خلفية دعمها للعمليات العسكرية الإيرانية.

مواضيع ذات صلة
فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي: أطلعنا واشنطن مسبقا على المعلومات الاستخباراتية الحساسة بشأن الغارات على سوريا
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تزويد الصين وروسيا إيران بالأسلحة سيكون أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة لهما
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يحذر الصين وروسيا من تزويد إيران بالأسلحة
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: تقدمنا نحو "علي الطاهر" بعد معلومات استخباراتية بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيرانية

الإيراني

الصينية

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-09-14
Lebanon24
14:50 | 2026-09-14
Lebanon24
14:31 | 2026-09-14
Lebanon24
14:30 | 2026-09-14
Lebanon24
14:10 | 2026-09-14
Lebanon24
14:05 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24