تعليق صيني رسمي بشأن تزويد إيران بمعلومات استخباراتية

نفت بكين، اليوم الإثنين، صحة تقارير إعلامية أفادت بأن كيانات صينية زودت إيران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن، قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بضربة صاروخية إيرانية استهدفت في 17 يوليو الماضي قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، حيث تتمركز قوات أميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي، إن بكين "تنفي بشدة الشكوك والاتهامات التي لا أساس لها ولا تستند إلى أية أدلة".
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن مسؤولين أميركيين لم يسموا الكيانات الصينية المعنية، كما لم يحملوا بكين مسؤولية مباشرة عن نقل الصور إلى إيران.
ومن جانبه، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، من أهمية التقارير، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تمارسان عمليات تجسس متبادلة. ويأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى البيت الأبيض في 24 أيلول.
وكان ترامب قد حذر بكين من بيع أسلحة لإيران، فيما فرضت واشنطن في مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية، على خلفية دعمها للعمليات العسكرية الإيرانية.