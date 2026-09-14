نتنياهو يتعهد بمواصلة تدمير بنى حزب الله في جنوب لبنان

تعهد بمواصلة استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله في ، قائلاً إن ستواصل إزالة أي تهديد لها.

وأضاف في بيان مصور: "حققنا انتصاراً كبيراً آخر على ، ودمرنا معقله الكبير في مرتفعات وعلي الطاهر".

وتابع: "سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنى التحتية في المنطقة الأمنية بلبنان"، مهدداً خصوم إسرائيل بمزيد من الضربات إذا قرروا مهاجمتها مجدداً.