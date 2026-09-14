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عربي-دولي

نتنياهو يتعهد بمواصلة تدمير بنى حزب الله في جنوب لبنان

Lebanon 24
14-09-2026 | 11:32
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نتنياهو يتعهد بمواصلة تدمير بنى حزب الله في جنوب لبنان
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، قائلاً إن إسرائيل ستواصل إزالة أي تهديد لها.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور: "حققنا انتصاراً كبيراً آخر على حزب الله، ودمرنا معقله الكبير في مرتفعات الشقيف وعلي الطاهر".

وتابع: "سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنى التحتية في المنطقة الأمنية بلبنان"، مهدداً خصوم إسرائيل بمزيد من الضربات إذا قرروا مهاجمتها مجدداً.

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