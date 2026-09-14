نتنياهو يتعهد بمواصلة تدمير بنى حزب الله في جنوب لبنان

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، قائلاً إن إسرائيل ستواصل إزالة أي تهديد لها.
وأضاف نتنياهو في بيان مصور: "حققنا انتصاراً كبيراً آخر على حزب الله، ودمرنا معقله الكبير في مرتفعات الشقيف وعلي الطاهر".
وتابع: "سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنى التحتية في المنطقة الأمنية بلبنان"، مهدداً خصوم إسرائيل بمزيد من الضربات إذا قرروا مهاجمتها مجدداً.