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عربي-دولي

ترامب يرفض إبطاء الذكاء الاصطناعي: مؤامرة مريضة

Lebanon 24
14-09-2026 | 12:31
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ترامب يرفض إبطاء الذكاء الاصطناعي: مؤامرة مريضة
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رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي وتشديد الرقابة الحكومية عليه، واصفاً التحركات الرامية إلى فرض قيود على التكنولوجيا بأنها جزء من "مؤامرة مريضة".

وجاء موقفه رداً على تحذيرات أطلقها قادة في قطاع التكنولوجيا، بينهم الرئيس التنفيذي لـ"أنثروبيك" داريو أمودي، ورئيس "أوبن إيه آي" سام ألتمان، وإيلون ماسك، بشأن تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي وصعوبة مواكبة إجراءات السلامة لها.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "الضابط الوحيد الذي يحتاج إليه الذكاء الاصطناعي هو رئيس قوي وذكي، والولايات المتحدة لديها ذلك وبكثرة"، معتبراً أن وجوده في البيت الأبيض يوفر حاجزاً كافياً في مواجهة أي نظام قد يحاول التغلب على البشر.

وزعم أن إدارته منعت "أنثروبيك" من القيام بأمور "سيئة أو يحتمل أن تكون سيئة". وكانت علاقة الشركة بالإدارة قد شهدت توتراً، بعدما حاول البنتاغون تصنيف نماذجها خطراً أمنياً وفرض حظر مؤقت على أحد أكثرها تقدماً.

ويرى ترامب أن تقييد الصناعة قد يسمح للصين بالتفوق على الولايات المتحدة، وقال: "هناك مؤامرة مريضة ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين وحدها سعيدة بذلك"، مضيفاً: "من يفوز في الذكاء الاصطناعي، يفوز".

وأثرت التحذيرات في أسهم التكنولوجيا، إذ تراجع مؤشر "ناسداك" أكثر من "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز"، وسط مخاوف من انخفاض الطلب على الرقائق المتقدمة ومواد بناء مراكز البيانات.

ويأتي الجدل قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، مع اعتراض ناخبين على إنشاء المزيد من مراكز البيانات ومخاوف من خسارة الوظائف وتأثير التكنولوجيا في تعليم الأطفال.

وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن الإدارة تريد تنظيم القطاع "بذكاء"، لكنها تنظر بحذر إلى مطالبة الشركات نفسها بالرقابة، واصفاً ذلك بأنه قد يكون "حصان طروادة"، ومؤكداً أن واشنطن تخوض سباق تسلح في الذكاء الاصطناعي مع بكين.

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