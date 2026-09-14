"عار من الصحة".. الجيش الأميركي ينفي رواية إيران بشأن ناقلة النفط في "هرمز"

Advertisement

قامت القيادة الوسطى الأميركية، أمس الاثنين، بنفي إعلان أن ناقلة نفط ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري في ، موضحة أن الناقلة تعرضت لهجمات إيرانية في وقت سابق.وقالت القيادة الوسطى، في بيان، إن ادعاء بشأن اصطدام ناقلة "إل غايا" (El Gaia) بلغم بحري "عار عن الصحة".وبحسب الرواية الأميركية، تعرضت الناقلة لضربة بصاروخ إيراني الشهر الماضي، مما أدى إلى خروجها من الخدمة.وأضافت القيادة الوسطى أن عاودت خلال عطلة نهاية الأسبوع استهداف الناقلة بطائرة مسيرة، بينما كانت راسية في المياه قبالة سواحل .وأشارت إلى أن عملية قطر الناقلة تجري حاليا بمساعدة "شريك إقليمي"، من دون هويته أو وجهة السفينة.واتهمت القيادة الوسطى الحرس الثوري بترويج "ادعاءات كاذبة" ومحاولة ترهيب السفن التجارية وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز.