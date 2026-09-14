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عربي-دولي

"عار من الصحة".. الجيش الأميركي ينفي رواية إيران بشأن ناقلة النفط في "هرمز"

Lebanon 24
14-09-2026 | 23:26
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عار من الصحة.. الجيش الأميركي ينفي رواية إيران بشأن ناقلة النفط في هرمز
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قامت القيادة الوسطى الأميركية، أمس الاثنين، بنفي إعلان الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، موضحة أن الناقلة تعرضت لهجمات إيرانية في وقت سابق.
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وقالت القيادة الوسطى، في بيان، إن ادعاء الحرس الثوري بشأن اصطدام ناقلة النفط "إل غايا" (El Gaia) بلغم بحري "عار عن الصحة".

وبحسب الرواية الأميركية، تعرضت الناقلة لضربة بصاروخ إيراني الشهر الماضي، مما أدى إلى خروجها من الخدمة.

وأضافت القيادة الوسطى أن إيران عاودت خلال عطلة نهاية الأسبوع استهداف الناقلة بطائرة مسيرة، بينما كانت راسية في المياه قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن عملية قطر الناقلة تجري حاليا بمساعدة "شريك إقليمي"، من دون الكشف عن هويته أو وجهة السفينة.

واتهمت القيادة الوسطى الحرس الثوري بترويج "ادعاءات كاذبة" ومحاولة ترهيب السفن التجارية وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

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