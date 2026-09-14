وسط التوترات بالمنطقة...ترامب يختار سفيره الجديد لدى السعودية

رشّح الرئيس الأميركي دونالد
ترمب، عضو مجلس النواب الحالي ويسلي هانت، الجمهوري
عن ولاية تكساس، لشغل منصب سفير لدى السعودية
.
ويقترب هانت من نهاية ولايته الثانية ممثلا لدائرته الواقعة في منطقة هيوستن. وحل ثالثا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في تكساس لمجلس الشيوخ الأميركي في آذار 2026، خلف كين باكستون وجون كورنين.
وفي حال تأكيد تعيينه، سيتوجه هانت إلى الرياض
في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط
، مع استمرار الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة
وإسرائيل ضد إيران
، وتصاعد القتال في اليمن.
وقبل دخوله عالم السياسة، كان هانت ضابطا في الجيش الأميركي وعمل مسؤول ارتباط دبلوماسيا في السعودية.
وقال هانت في منشور على منصة «إكس» إنه يدرك «الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية والمسؤولية الكبيرة التي ينطوي عليها هذا المنصب».