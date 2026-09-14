وسط التوترات بالمنطقة...ترامب يختار سفيره الجديد لدى السعودية

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رشّح الرئيس الأميركي ترمب، عضو مجلس النواب الحالي ويسلي هانت، عن ولاية تكساس، لشغل منصب سفير لدى .ويقترب هانت من نهاية ولايته الثانية ممثلا لدائرته الواقعة في منطقة هيوستن. وحل ثالثا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في تكساس لمجلس الشيوخ الأميركي في آذار 2026، خلف كين باكستون وجون كورنين.وفي حال تأكيد تعيينه، سيتوجه هانت إلى في ظل التوترات المتصاعدة في ، مع استمرار الحرب التي تخوضها وإسرائيل ضد ، وتصاعد القتال في اليمن.وقبل دخوله عالم السياسة، كان هانت ضابطا في الجيش الأميركي وعمل مسؤول ارتباط دبلوماسيا في السعودية.وقال هانت في منشور على منصة «إكس» إنه يدرك «الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية والمسؤولية الكبيرة التي ينطوي عليها هذا المنصب».