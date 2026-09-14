زيلينسكي يُعلن استعداد كييف لخفض التصعيد مع روسيا بشرط..

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع ، شرط أن تبادلها الخطوة بالمثل.وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي، إن قدمت "اقتراحا قويا" لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية.وتابع: "إذا أمكن لذلك أن يصبح خطوة أولى للتهدئة، أي وقف الضربات الروسية على بنيتنا التحتية الحيوية، ووقف الضربات التي نشنها ردا على ذلك، فإن مستعدة لدعم التهدئة".وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما قال الرئيس الأميركي إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، وهو ما لم يؤكده الرئيس الأوكراني بشكل مباشر.وقال زيلينسكي إنه لم يلمس حتى الآن "أي رغبة حقيقية لدى روسيا في التحرك نحو إنهاء الحرب"، لكنه أكد استعداد للتحرك إذا نجحت في الحصول على روسي "حقيقي وصادق وطويل الأمد".وأضاف: "إذا نجح شركاؤنا الأميركيون في انتزاع استعداد روسي حقيقي وصادق وطويل الأمد لوقف هذه الحرب، فإن أوكرانيا ستتخذ بدورها خطوات للتهدئة".وكان قد دعا زيلينسكي إلى وقف الهجمات على مصافي الوقود الروسية، معتبرا أن استهدافها يسهم في شح الوقود وارتفاع أسعاره.