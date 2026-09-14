زيلينسكي يُعلن استعداد كييف لخفض التصعيد مع روسيا بشرط..

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا
، شرط أن تبادلها موسكو
الخطوة بالمثل.
وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي، إن الولايات المتحدة
قدمت "اقتراحا قويا" لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية.
وتابع: "إذا أمكن لذلك أن يصبح خطوة أولى للتهدئة، أي وقف الضربات الروسية على بنيتنا التحتية الحيوية، ووقف الضربات التي نشنها ردا على ذلك، فإن أوكرانيا
مستعدة لدعم التهدئة".
وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، وهو ما لم يؤكده الرئيس الأوكراني بشكل مباشر.
وقال زيلينسكي إنه لم يلمس حتى الآن "أي رغبة حقيقية لدى روسيا في التحرك نحو إنهاء الحرب"، لكنه أكد استعداد كييف
للتحرك إذا نجحت واشنطن
في الحصول على التزام
روسي "حقيقي وصادق وطويل الأمد".
وأضاف: "إذا نجح شركاؤنا الأميركيون في انتزاع استعداد روسي حقيقي وصادق وطويل الأمد لوقف هذه الحرب، فإن أوكرانيا ستتخذ بدورها خطوات للتهدئة".
وكان ترامب
قد دعا زيلينسكي إلى وقف الهجمات على مصافي الوقود الروسية، معتبرا أن استهدافها يسهم في شح الوقود وارتفاع أسعاره.