قبل الانتخابات النصفية.. المحكمة العليا الأميركية تجمد قيود ترامب على التصويت بالبريد

Advertisement

في وقت بدأت فيه إجراءات التصويت لانتخابات التجديد النصفي، رفضت المحكمة الأميركية، أمس الاثنين، السماح مؤقتا بتطبيق قيود فرضتها إدارة على التصويت عبر البريد.ويتيح قرار المحكمة للولايات مواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفق الإجراءات المعمول بها منذ سنوات، من دون تطبيق القواعد الجديدة في الوقت الراهن.وكانت إدارة قد طلبت من المحكمة السماح بفرض القيود قبل انتخابات تشرين الثاني، التي ستحدد موازين السيطرة على .وتكتسب القضية أهمية خاصة، إذ يدلي نحو ثلث الناخبين بأصواتهم عبر البريد.وقال مسؤولو الانتخابات إن إجراء تغييرات واسعة على نظام التصويت قبل أسابيع من الانتخابات سيكون بالغ الصعوبة، خصوصا أن ولايات من بينها ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن بدأت بالفعل إرسال بطاقات الاقتراع إلى الناخبين.وكانت خطة إدارة ترامب تلزم الولايات باستخدام نموذج موحد لأظرف الاقتراع، إلى جانب إرسال قوائم الناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية.