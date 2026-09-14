الخارجية البرتغالية: إسرائيل تقوض الدولة الفلسطينية بتوسيع المستوطنات

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أكد وزير خارجية البرتغال، باولو رانجيل، أن توسّع والضغوط الاقتصادية في المحتلة والقدس الشرقية يقوضان إقامة دولة فلسطينية مستدامة.وأضاف رانجيل أن خطة الاستيطان الإسرائيلية في مشروع E1 "ضارة للغاية"، لأنها ستقسم الضفة الغربية وتعزل الشرقية، فضلاً عن تعارضها مع حل الدولتين.وأوضح، بعد لقائه وزيرة الخارجية فارسين شاهين في العاصمة لشبونة، أن احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية يمثل "خنقاً وحشياً" لموارد السلطة الفلسطينية المالية، ما يعرقل عمل الاقتصاد.وأشار إلى أن إغلاق المدارس في القدس الشرقية يمثل دليلاً على تدهور الأوضاع هناك.ولفت إلى أن البرتغال اعترفت بدولة قبل عام، مؤكداً أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.