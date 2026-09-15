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عربي-دولي

بعد هجمات حوثية أوقعت 13 مصاباً...التحالف يتوعّد

Lebanon 24
15-09-2026 | 00:00
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بعد هجمات حوثية أوقعت 13 مصاباً...التحالف يتوعّد
بعد هجمات حوثية أوقعت 13 مصاباً...التحالف يتوعّد photos 0
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قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية" مستمرة في اعتداءاتها "الآثمة والمتعمدة" على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
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وأوضح المالكي، أن "استمرار هذه الاعتداءات المتعمدة والمتكررة تثبت نهج الميليشا الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وأضاف: "المليشيا قامت الاثنين باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى إصابة 13 من المدنيين بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر عدد 7 منازل سكنية ومركبتين".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات الآثمة وبما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وذكر أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف".
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