قبيل انتخابات التجديد النصفي.. المحكمة العليا ترفض مؤقتاً قيود ترامب على التصويت عبر البريد

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رفضت المحكمة الأميركية يوم الاثنين، وبشكل مؤقت، القيود التي أراد فرضها على التصويت عبر البريد، لتضع بذلك حداً لسلسلة من التحركات القانونية في اللحظات الأخيرة، في وقت كانت فيه عمليات التصويت في انتخابات التجديد النصفي قد بدأت بالفعل.ويسمح هذا القرار للولايات بمواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفقاً للإجراءات نفسها التي اتبعتها لسنوات.وقد أبدى القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس اعتراضهما على هذا القرار المقتضب. في حين وافق القاضي كافانو على عدم تطبيق القيود خلال انتخابات التجديد النصفي، لكنه أشار إلى أنه قد يحكم لصالح في وقت لاحق.وكانت إدارة قد طلبت من المحكمة -التي تجد نفسها مجدداً في قلب جدل سياسي محتدم- تمهيد الطريق لفرض قيود قبل المنافسات الحاسمة التي ستجري في نوفمبر (تشرين ثان) لتحديد السيطرة على .وتحمل هذه القضية أهمية كبيرة نظراً لأن ما يقرب من ثلث الناخبين في البلاد يصوتون عبر البريد.وأكد مسؤولو الانتخابات أنه لا توجد أي إمكانية لإجراء تغيير جذري وشامل في الأسابيع القليلة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي؛ إذ بدأت ولايات ألاباما ونورث كارولينا وويسكونسن بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد للناخبين خلال الأسبوع الماضي، في وقت لم يكن فيه النظام الجديد قد دخل حيز التنفيذ بعد.