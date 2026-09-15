الرئيس التركي: حلف مكة يمثّل رسالة للعالم الإسلامي

أكد الرئيس أن "حلف مكة" مع وباكستان يمثل "رسالة للعالم الإسلامي"، مشيرًا إلى أن حكومته نجحت في "إبعاد الشعب التركي عن المخاطر" في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

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وقال أردوغان: "في هذه المرحلة الصعبة التي تعصف الحروب والصراعات بمنطقتنا أبقينا شعبنا بعيدا عن هذه المخاطر وحققنا لبلدنا إنجازات تاريخية"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية.



وأضاف الرئيس التركي: "يتعين علينا تجاوز المحن التي يمر بها العالم الإسلامي في أقرب وقت ومن أجل تجاوزها وضعت ثقلها في المنطقة".



وتابع أردوغان بالقول: "اتخذت السعودية وباكستان وتركيا خطوة (حلف مكة) وهي بمثابة رسالة إلى العالم الإسلامي وثمة تطورات جيدة، وسننجح بذلك".



ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، وذلك خلال قمة مكة المكرمة، التي استضافتها ، في مطلع آب، بمشاركة ولي السعودي الأمير سلمان، والرئيس التركي رجب ، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وفقًا لبيان مشترك صدر عقب القمة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف.