الرئيس التركي: حلف مكة يمثّل رسالة للعالم الإسلامي

وقال أردوغان: "في هذه المرحلة الصعبة التي تعصف الحروب والصراعات بمنطقتنا أبقينا شعبنا بعيدا عن هذه المخاطر وحققنا لبلدنا إنجازات تاريخية"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية
الرسمية.
وأضاف الرئيس التركي: "يتعين علينا تجاوز المحن التي يمر بها العالم الإسلامي في أقرب وقت ومن أجل تجاوزها وضعت تركيا
ثقلها في المنطقة".
وتابع أردوغان بالقول: "اتخذت السعودية وباكستان وتركيا خطوة (حلف مكة) وهي بمثابة رسالة إلى العالم الإسلامي وثمة تطورات جيدة، وسننجح بذلك".
ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، وذلك خلال قمة مكة المكرمة، التي استضافتها المملكة
، في مطلع آب، بمشاركة ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن
سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وفقًا لبيان مشترك صدر عقب القمة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف.