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عربي-دولي

لهذه الأسباب فون دير لاين لن تحضر خطاب كارني

Lebanon 24
15-09-2026 | 02:03
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تتغيب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي الخميس، لكنها ستتابع كلمته، وفق مجلة "بوليتيكو".
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ومن المقرر أن يلقي كارني خطابه أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسط تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء الكندي مطالبه من بروكسل، تمهيداً لقمة مرتقبة بين كندا والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل.

وسيأتي خطاب كارني بعد يوم من خطاب فون دير لاين السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يحضره رئيس الوزراء الكندي.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، باولا بينيو، أن مفوض التجارة ماروش شيفكوفيتش سيمثل المفوضية خلال خطاب كارني، فيما أشارت المجلة إلى أن شيفكوفيتش يعد أحد أقرب مساعدي فون دير لاين وأكثر المسؤولين ثقةً لديها.

وأوضحت بينيو أن فون دير لاين لن تكون في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج الخميس، إذ يتعين عليها العودة إلى بروكسل بسبب "التزامات محددة مسبقاً". ومن بين تلك الالتزامات مؤتمر صحافي بشأن مبادرة تتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت.

وبحسب "بوليتيكو"، تمثل المفوضية الأوروبية بأحد مفوضيها الـ27 خلال جميع الخطابات الرئيسية والمناقشات التي تُعقد في البرلمان الأوروبي.

وعادةً ما يعود معظم أعضاء المفوضية إلى بروكسل الخميس خلال جلسات البرلمان في ستراسبورغ، بينما تبقى مجموعة صغيرة من المفوضين في فرنسا للمشاركة في المناقشات العامة الختامية.
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