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عربي-دولي

بشأن التعامل مع الحوثيين...الجيش الإسرائيلي يصدر توصيات

Lebanon 24
15-09-2026 | 02:40
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أوصى الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية بتجنب شن هجوم ضد الحوثيين في اليمن، والامتناع عن أي عمليات تضع إسرائيل في مقدمة المواجهة العسكرية ضدهم، والتركيز على التحركات السياسية.
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وأفاد مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية لصحيفة "هآرتس"، بأنه خلال نقاشات مغلقة عقدت في الأيام الأخيرة، تم التشديد على أنه ينبغي في هذه المرحلة التركيز على جهد سياسي لبناء تحالف دولي وإقليمي، في أعقاب سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ونقاط استراتيجية أخرى في مضيق باب المندب.

ويرى الجيش الإسرائيلي أن التهديد الحوثي يتجاوز السياق الموقعي لإسرائيل، وأن تهديد السيطرة على المضيق له تأثيرات واسعة على استقرار الاقتصاد العالمي وعلى الحركة في مسارات الشحن الدولية، وحتى الآن، تحافظ إسرائيل على مستوى إعلامي منخفض فيما يتعلق بالعمليات الأخيرة للحوثيين، لكن مصادر عسكرية تؤكد استمرار الاستعداد لسيناريو تقرر فيه إيران تشغيل الحوثيين مباشرة ضد إسرائيل إذا تصاعدت التوترات العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة.

ووفقا للمسؤولين، فإن التهديد الذي يشكله الحوثيون على إسرائيل لا يقاس بقوتهم العسكرية، بل بتوسيع الجبهات وتعطيل التجارة البحرية، وعلى هذه الخلفية، ترى المنظومة الأمنية أن الرد العسكري لن يوفر حلا طويل الأمد، كما ترى أن ربط الجبهة الحوثية بدول عديدة وتحويلها إلى قضية دولية سيساعد في إبقاء إيران في مركز النقاش الدولي، لأن "الحوثيين يعملون كميليشيا تابعة للنظام في طهران".
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