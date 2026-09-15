بشأن التعامل مع الحوثيين...الجيش الإسرائيلي يصدر توصيات

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أوصى الجيش القيادة السياسية بتجنب شن هجوم ضد الحوثيين في اليمن، والامتناع عن أي عمليات تضع في مقدمة المواجهة العسكرية ضدهم، والتركيز على التحركات السياسية.وأفاد مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية لصحيفة "هآرتس"، بأنه خلال نقاشات مغلقة عقدت في الأيام الأخيرة، تم التشديد على أنه ينبغي في هذه المرحلة التركيز على جهد سياسي لبناء تحالف دولي وإقليمي، في أعقاب سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ونقاط استراتيجية أخرى في .ويرى الجيش الإسرائيلي أن التهديد يتجاوز السياق الموقعي لإسرائيل، وأن تهديد السيطرة على المضيق له تأثيرات واسعة على استقرار الاقتصاد العالمي وعلى الحركة في مسارات الشحن الدولية، وحتى الآن، تحافظ إسرائيل على مستوى إعلامي منخفض فيما يتعلق بالعمليات الأخيرة للحوثيين، لكن مصادر عسكرية تؤكد استمرار الاستعداد لسيناريو تقرر فيه تشغيل الحوثيين مباشرة ضد إسرائيل إذا تصاعدت التوترات العسكرية بينها وبين .ووفقا للمسؤولين، فإن التهديد الذي يشكله الحوثيون على إسرائيل لا يقاس بقوتهم العسكرية، بل بتوسيع الجبهات وتعطيل التجارة البحرية، وعلى هذه الخلفية، ترى المنظومة الأمنية أن الرد العسكري لن يوفر حلا طويل الأمد، كما ترى أن ربط الحوثية بدول عديدة وتحويلها إلى قضية دولية سيساعد في إبقاء إيران في مركز الدولي، لأن "الحوثيين يعملون كميليشيا تابعة للنظام في ".