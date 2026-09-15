ضربات روسية جديدة تطال الموانئ واللوجستيات الأوكرانية

أعلنت عن توجيه ضربات مسيرة طالت الموانئ واللوجستيات العسكرية ، بالتزامن مع اعتراض 222 طائرة أطلقها نظام على المناطق الروسية.وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أن القوات المسلحة نفّذت الليلة الماضية ضربات مركّزة بالطائرات المسيّرة استهدفت المراكز اللوجستية والموانئ الأوكرانية، إضافة إلى السفن البحرية التي تخدم القوات المسلحة في كييف.

وأسفرت هذه الضربات عن تدمير المركز اللوجستي في بلدة فيليكا بالكا التابعة لمقاطعة أوديسا، والذي يُستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الواردة إلى من الخارج.كما طال التدمير سفينة نقل البضائع الجافة والعبّارة الراسيتين في ميناء تشيرنومورسك، واللتين كانتا مُخصصتين لنقل إمدادات القوات المسلحة الأوكرانية.وفي السياق ذاته، تواصلت الضربات الروسية في المناطق الغربية من أوكرانيا، حيث استهدفت منشآت البنية التحتية للسكك الحديدية المُستخدمة في نقل الشحنات العسكرية من دول .وعلى صعيد الدفاع الجوي، أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 222 طائرة مسيّرة أوكرانية ذات أجنحة ثابتة، خلال الليلة الماضية.وشملت عمليات الاعتراض أراضي مقاطعات أوريول وبيلغورود وفورونيج وتولا وتامبوف وبريانسك وروستوف وكورسك وليبيتسك وريازان وساراتوف وسامارا وكالوغا وأوليانوفسك، إضافة إلى تتارستان وجمهورية القرم، وأجواء البحر الأسود.